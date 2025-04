Rak piersi

Choć żyjemy w czasach, w których medycyna zrobiła wielkie postępy, to nadal jest pewna świadomość wśród kobiet, że rak piersi to wyrok. A tymczasem spośród wszystkich guzków wykrywanych w piersi tylko około 10%% okazuje się nowotworem złośliwym, zaś duża część zmian wykrywana jest we wczesnym etapie, kiedy proces chorobowy nie szerzy się jeszcze poza sutek.