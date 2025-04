Nowoczesne leki na cukrzycę typu 2 dostępne w formie zastrzyków stały się obiektem pożądania wielu osób, które chcą schudnąć. Nie tylko obniżają glukozę, ale też skutecznie redukują masę ciała. Nazywane potocznie zastrzykami na odchudzanie leki w ekspresowym tempie znikają z aptek, przez co dostęp do nich tracą diabetycy. Tracą też możliwość wykupienia tych preparatów ze zniżką, która im przysługuje. Co o tym myślą diabetolodzy? O opinię zapytałyśmy dr hab. Karolinę Kędzierską-Kapuzę, specjalistę nefrologii i diabetologii, prowadzącą konto @diabetolog_nefrolog na Instagramie.

Reklama

Zastrzyki na odchudzanie czy cenne leki dla cukrzyków?

Te popularne leki to leki inkretynowe z grupy analogów GLP-1. Naśladują hormony inkretynowe, wydzielane w układzie pokarmowym po posiłku. W efekcie zwiększają wydzielanie insuliny i pomagają kontrolować stężenie glukozy we krwi. Dlatego przede wszystkim służą do leczenia cukrzycy typu 2. Dodatkowo preparaty z tej grupy obniżają masę ciała i działają ochronnie na układ krążenia.

Leki inkretynowe przedłużają życie chorych na cukrzycę. Ratują przed powikłaniami. Zmniejszając wagę u cukrzyków, którzy przeważnie są otyli, uzyskujemy cofnięcie się niektórych powikłań, takich jak powikłania sercowo-naczyniowe, pacjenci mogą sprawnie się poruszać, poprawiają się wyniki lipidogramu. Są to leki bardzo cenne dla tej grupy chorych, ale niestety nie mogą oni skorzystać z dobrodziejstwa terapii. - mówi dr hab. Karolina Kędzierska-Kapuza, specjalista nefrologii i diabetologii.

Leki dla cukrzyków znikają, bo służą innym do odchudzania. Diabetolog: „to nie powinno mieć miejsca”

Semaglutyd i inne leki inkretynowe mają za zadanie pomagać chorym na cukrzycę typu 2, ale zastrzyki wykupują osoby, które nie muszą ich stosować. Zainteresowanie dodatkowo jest nakręcane przez media społecznościowe oraz osoby znane, które chcę schudnąć (na Twitterze lek „zareklamował” m.in. Elon Musk, twórca Tesli).

W obecnej sytuacji zjawisko przybrało patologiczny kształt. Osoby, które nie są otyłe, tylko chcą zrzucić 5-7 kilogramów wykupują te leki – zarówno liraglutyd zarejestrowany do leczenia otyłości, jak i semaglutyd i dulaglutyd, które są zarejestrowane tylko do leczenia cukrzycy. Nie powinno to mieć miejsca. W zupełności w tych przypadkach wystarczyłaby dieta i więcej ruchu. - podkreśla dr hab. Karolina Kędzierska-Kapuza, specjalista nefrologii i diabetologii.

Niestety, pomimo że leków brakuje, te najskuteczniejsze są przepisywane poza wskazaniami rejestracyjnymi na nadwagę przez lekarzy. Utrudniony dostęp dla pacjentów nie jest polskim odosobnionym przypadkiem, to problem występujący w wielu krajach na świecie.

Zastrzyki na odchudzanie – kto i kiedy może je przepisać?

Moje uczucia dotyczące tej sytuacji są ambiwalentne. Z jednej strony jako diabetolodzy martwimy się bardzo z tego powodu, że leki na cukrzycę właściwie są niedostępne dla pacjentów z cukrzycą. Wiemy, że pacjenci, którym przysługuje zniżka na lek, chodzą od apteki do apteki i pomimo że mają uprawnienia do refundacji, nie mogą leku nigdzie kupić. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że niektóre z tych środków farmakologicznych mają wskazania do leczenia otyłości. Osoby patologicznie otyłe też nie mają dostępu do leku, bo jest on wykupywany przez osoby, którym lek nie jest w rzeczywistości potrzebny - uważa dr hab. Karolina Kędzierska-Kapuza.

Leki są dostępne również w formie importowanej z innych krajów, ale ich cena jest wyższa. Koszt za opakowanie to nawet 700 zł. Chorych często po prostu na nie nie stać. Wiele wskazuje na to, że sytuacja szybko się nie poprawi. Zwiększenie dostaw ma nastąpić najwcześniej w przyszłym roku.

Reklama

Czytaj także:

Zastrzyki na odchudzanie – kiedy są refundowane? Ceny za miesięczną kurację

Skutki uboczne zastrzyków na odchudzanie. Jak je zmniejszyć?

Zastrzyki na odchudzanie. Kiedy nowy lek z semaglutydem będzie dostępny w Polsce?

Zastrzyki na odchudzanie – który jest najlepszy w redukcji masy ciała?