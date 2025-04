Semaglutyd to aktualnie jeden z najbardziej popularnych leków na receptę na świecie. W Polsce jest dostępny jako preparat przeznaczony do leczenia cukrzycy typu 2, ale bywa przepisywany poza oficjalnymi wskazaniami w celu redukcji wagi. W rezultacie leku dla chorych na cukrzycę brakuje w aptekach. Po dopuszczeniu do obrotu przez Europejską Agencję Leków (EMA) semaglutydu w formie zastrzyków przeznaczonego tylko do leczenia nadwagi i otyłości, wiele osób pyta o to, kiedy nowy lek będzie dostępny w Polsce. Jego pojawienie się w aptekach mogłoby zmniejszyć problem braku dostępności leku na cukrzycę.

Spis treści:

Zastrzyki na odchudzanie to potoczna nazwa leków z grupy analogów GLP-1, które są przeznaczone do leczenia cukrzycy typu 2 i otyłości. Aktualnie jedynym zarejestrowanym i dostępnym w Polsce preparatem z tej grupy przeznaczonym do leczenia nadwagi i otyłości jest Saxenda (liraglutyd). Wiele osób oczekuje nowego leku, który jest już zarejestrowany i dopuszczony do obrotu przez Europejską Agencję Leków.

Chodzi o lek Wegovy zawierający substancję czynną semaglutyd. Jak dowodzą badania, semaglutyd ma największą skuteczność w obniżaniu masy ciała spośród wszystkich analogów GLP-1 (więcej: który zastrzyk na odchudzanie jest najskuteczniejszy). Lek Wegovy to jedyny preparat zawierający semaglutyd, którego wskazaniem do stosowania jest otyłość.

Wegovy stosuje się wraz ze zdrową dietą i regularną aktywnością fizyczną, aby pomóc w schudnięciu i kontrolowaniu masy ciała. Może być przepisany osobom, które mają:

BMI 30 kg/m² lub więcej (otyłość)

lub

lub BMI co najmniej 27 kg/m², ale mniej niż 30 kg/m² (nadwaga), u których występują problemy zdrowotne związane z masą ciała (takie jak cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi, hiperlipidemia, obturacyjny bezdech senny, przebyty zawał serca, udar).

BMI (wskaźnik masy ciała) to stosunek masy ciała do wzrostu (podanego w metrach do kwadratu).

Chociaż lek Wegovy jest już dopuszczony do obrotu w krajach europejskich, to nie ma go w aptekach. Można kupić go na razie tylko w Danii - rodzimym rynku producenta - firmy Novo Nordisk. Nie wiadomo dokładnie, kiedy lek trafi do Polski, ale producent informuje, że chciałby wprowadzić swój preparat jak najszybciej to możliwe. Sama rejestracja leku nie nakłada bowiem na producenta obowiązku jego dystrybucji, a daje jedynie zielone światło dla dalszych działań w kierunku wprowadzenia produktu na jeden lub więcej rynków.

W 2022 roku semaglutyd przeznaczony do leczenia nadwagi i otyłości miał być dostępny w Wielkiej Brytanii i trafiać do kolejnych państw. Tak się nie stało. Uważa się, że przyczyną opóźnienia są doświadczenia wynikające z utrudnionej sprzedaży leku w Stanach Zjednoczonych, co wynikało z dużego popytu przy jednoczesnych trudnościach w produkcji i dostarczeniu odpowiedniej ilości leku na rynek.

Lek Wegovy jest wydawany na receptę. Jest przyjmowany w formie zastrzyku w brzuch, udo lub ramię raz na tydzień. Wstrzyknięcia można wykonywać samodzielnie w domu. Jest to lek skuteczny. Wyniki badań klinicznych wskazują, że preparat jest w stanie zmniejszyć masę ciała średnio o 15% po 68 tygodniach stosowania. Główne skutki uboczne to przemijające dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak biegunka, nudności lub wymioty. Lek może też powodować poważne działania niepożądane, w tym raka tarczycy lub zapalenie trzustki, dlatego przed jego zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

UWAGA! Pojęcie „zastrzyki na odchudzanie” to potoczna nazwa leków z grupy analogów GLP-1, tzw. glutydów. To leki, których podstawowym przeznaczeniem jest leczenie cukrzycy typu 2. Wydawane są na receptę. Tylko jeden z nich, preparat Saxenda, jest zarejestrowany w Polsce do leczenia otyłości. Przepisywanie pozostałych glutydów „na odchudzanie” to wykorzystywanie tych leków poza oficjalnymi wskazaniami w ulotce. Nazwy leków wymienione w celach edukacyjnych.

