Zastrzyki na odchudzanie to potoczna nazwa leków z grupy analogów GLP-1, które są przeznaczone do leczenia cukrzycy typu 2 i otyłości. Należą do nich m.in. semaglutyd (Ozempic), liraglutyd (Saxenda, Victoza), dulaglutyd (Trulicity). Tylko preparat Saxenda jest w Polsce oficjalnie zrejestrowany konkretnie do leczenia otyłości. Jednak każdy z tych leków, a szczególnie semaglutyd, może powodować spadek wagi. Jak każdy lek, również analogi GLP-1, mogą wywołać skutki uboczne. Z obserwacji lekarzy wynika, że z powodu nieprzyjemnych dolegliwości od 5% do 10% osób przerywa leczenie. Odpowiadamy, jakie są to działania niepożądane i jak sobie z nimi radzić.

Spis treści:

Do najczęściej występujących skutków ubocznych zastrzyków na odchudzanie należą dolegliwości żołądkowo-jelitowe:

Dolegliwości są na ogół przejściowe i krótkotrwałe. Nie są bardzo nasilone. Przechodzą w ciągu kilku tygodni leczenia. Trzeba jednak pamiętać, że biegunki i wymioty mogą szybko doprowadzić do odwodnienia, co wiąże się też ze zwiększonym zagrożeniem rozwinięcia ostrej niewydolności nerek.

Pacjenci zgłaszali również bezsenność, zmęczenie, suchość w ustach, wzdęcia, odbijanie się. Objawy te występowały przede wszystkim na początku leczenia.

Analogi GLP-1 wiążą się z receptorami glukagonopodobnego peptydu 1 zlokalizowanymi na komórkach wysp trzustkowych, dzięki czemu zwiększają produkcję insuliny zależną od poziomu glukozy w organizmie, hamują wydzielanie glukagonu i spowalniają opróżnianie żołądka, zwiększając uczucie sytości. Jednocześnie leki z tej grupy działają bezpośrednio na układ pokarmowy, co wiąże się z zaburzeniem jego czynności i wystąpieniem przykrych objawów.

Mimo wszystko analogi GLP-1 mają więcej zalet niż wad. Dzięki nim organizm lepiej kontroluje cukier i nie domaga się dużych ilości jedzenia. To szansa na skuteczne leczenie cukrzycy i zmniejszenie masy ciała przy znacznej nadwadze bez potrzeby poddania się operacji bariatrycznej.

Częstym skutkiem ubocznym stosowania zastrzyków na odchudzanie jest postęp retinopatii (uszkodzenia w siatkówce oka) u osób, u których występują już zmiany na dnie oka. W takich przypadkach szybkie obniżanie glukozy jest niewskazane. Może pojawić się problem ze wzrokiem.

Inne możliwe skutki uboczne to:

Do rzadkich skutków ubocznych stosowania zastrzyków na odchudzanie należą reakcja uczuleniowa oraz tachykardia. Wspomina się również o ryzyku zapalenia trzustki. Stosowanie analogów GLP-1 może też prowadzić do niebezpiecznego obniżenia glukozy we krwi (hipoglikemii) u osób stosujących dodatkowo inny lek przeciwcukrzycowy.

Większość analogów GLP-1 w zastrzykach wymaga stopniowego zwiększania dawki zaczynając od minimalnej, aby zwiększać tolerancję układu pokarmowego. Jeżeli dolegliwości występują, można porozmawiać z lekarzem na temat dostosowania dawki tak, aby ograniczyć przykre skutki uboczne.

Aby zmniejszyć główne skutki uboczne po zastrzykach na odchudzanie, eksperci zalecają:

Każdą wątpliwość i odczucia związane z leczeniem należy zgłaszać lekarzowi, który przez dobór właściwego leku lub dawki, może poprawić efekty kuracji.

Trzeba mieć świadomość, że leczenie zastrzykami na odchudzanie, może prowadzić do zapalenia trzustki. Objawy nie powinny być mylone z typowymi skutkami ubocznymi leczenia. Alarmujący jest stały i silny ból brzucha (w nadbrzuszu lub z lewej strony), który może promieniować do pleców. Przy tym występują też niekiedy wymioty, podwyższona temperatura, napięcie brzucha. O takich objawach, jak najszybciej trzeba powiadomić lekarza, ponieważ nieleczone zapalenie trzustki jest groźne dla życia.

Zaniepokoić powinny też objawy odwodnienia, problemy ze wzrokiem (mogą świadczyć o postępie retinopatii), objawy zapalenia pęcherzyka żółciowego. Są to komplikacje, których ryzyko wzrasta w trakcie leczenia analogami GLP-1.

Przy stosowaniu jednocześnie innego leku przeciwcukrzycowego (np. insuliny, metforminy), mogą wystąpić objawy niedocukrzenia:

W takich sytuacjach należy zbadać cukier i ustabilizować jego poziom, a następnie zgłosić lekarzowi problem.

Ostrożne podejście jest wskazane u pacjentów z zaburzeniem pracy nerek. Nie powinny stosować zastrzyków na odchudzanie osoby z niewielką nadwagą bez cukrzycy, które chcą zrzucić tylko kilka kilogramów. U takich osób kuracja może szkodzić, powodując m.in. rozregulowanie gospodarki hormonalnej albo objawy hipoglikemii.

Nie każdy może stosować leki z grupy analogów GLP-1 na odchudzanie. Do takich osób należą:

UWAGA! Pojęcie „zastrzyki na odchudzanie” to potoczna nazwa leków z grupy analogów GLP-1, tzw. glutydów. To leki, których podstawowym przeznaczeniem jest leczenie cukrzycy typu 2. Wydawane są na receptę. Tylko jeden z nich, preparat Saxenda, jest zarejestrowany w Polsce do leczenia otyłości. Przepisywanie pozostałych glutydów „na odchudzanie” to wykorzystywanie tych leków poza oficjalnymi wskazaniami w ulotce.