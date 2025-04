J. Lord i inni, The effect of metformin on fat distribution and the metabolic syndrome in women with polycystic ovary syndrome--a randomised, double-blind, placebo-controlled trial, doi: 10.1111/j.1471-0528.2006.00966.x,

R.E. Ratner, Diabetes Prevention Program Research. An update on the Diabetes Prevention Program, doi: 10.4158/EP.12.S1.20.