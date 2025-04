Spis treści:

Zastrzyki na odchudzanie to potoczne określenie preparatów z grupy analogów GLP-1 (tzw. glutydów), które umożliwiają skuteczne i znaczne obniżenie masy ciała. Część z tych leków jest oficjalnie zarejestrowana do farmakologicznego leczenia otyłości, inne są przeznaczone do leczenia cukrzycy, ale są też przepisywane poza oficjalnymi wskazaniami u osób z insulinoopornością w celu obniżenia masy ciała.

Najbardziej popularne leki w zastrzykach, które mogą wspomagać odchudzanie, to aktualnie Saxenda (liraglutyd) oraz Ozempic (semaglutyd). Tylko Saxenda jest zarejestrowana do leczenia otyłości. Ozempic jest przeznaczony przede wszystkim dla pacjentów z cukrzycą typu 2, jednak lekarze czasami przepisują ten preparat na zasadach off-label pacjentom z insulinoopornością i otyłością.

Działanie zastrzyków na odchudzanie polega na:

obniżeniu stężenia glukozy we krwi poprzez zwiększanie aktywności insuliny oraz regulowanie wydzielania glukagonu,

Dzięki tym właściwościom leki na odchudzanie w zastrzykach zmniejszają objętość tkanki tłuszczowej i redukują wagę. Jednak trzeba pamiętać, że stosuje się je w połączeniu ze zdrowym stylem życia: regularną aktywnością fizyczną i właściwymi nawykami żywieniowymi.

Zastrzyki na odchudzanie są przyjmowanie w formie iniekcji podskórnych w brzuch, udo lub ramię, raz w tygodniu (Ozempic) albo codziennie (Saxenda) za pomocą gotowych wstrzykiwaczy wypełnionych lekiem. Zastrzyki wykonuje się samodzielnie po krótkim przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę. Zawsze należy zapoznać się wcześniej z informacjami zawartymi w ulotce. Oto krótka instrukcja podania leku:

Zdejmij nasadkę wstrzykiwacza. Sprawdź, czy płyn w środku jest bezbarwny i przezroczysty (jeśli jest inaczej, nie używaj leku). Weź nową igłę (do każdego zastrzyku trzeba użyć nowej igły!), oderwij papierową nalepkę i nałóż igłę na wstrzykiwacz, a następnie dokładnie dokręć. Zdejmij zewnętrzną osłonę igły i odłóż ją na później. Zdejmij wewnętrzną osłonę igły i wyrzuć ją. Sprawdź przepływ (zgodnie z informacjami w ulotce), jeśli używasz całkowicie nowego wstrzykiwacza. Ustaw dawkę leku na wstrzykiwaczu za pomocą pokrętła zgodnie z zaleceniem lekarza. Wprowadź igłę prostopadle pod skórę. Wciśnij przycisk podania leku i przytrzymaj go do momentu, gdy licznik dawkowania pokaże 0. Wartość 0 musi znaleźć się jednej linii ze wskaźnikiem dawki. Można wtedy poczuć kliknięcie. Gdy licznik dawki pokaże 0, trzymaj nadal igłę pod skórą i powoli policz do 6, aby mieć pewność, że podana została właściwa dawka leku. Wyjmij igłę. Nie pocieraj miejsca ukłucia, ale możesz lekko przycisnąć, jeśli pojawiła się krew. Następnie nałóż na igłę zewnętrzną osłonkę, dociśnij i odkręć igłę. Igłę należy wyrzucić. Nałóż nasadkę na wstrzykiwacz.

Dokładniejsza instrukcja wykonywania zastrzyków jest umieszczona w ulotce. Zapoznaj się z nią i postępuj dokładnie według instrukcji.

Saxendę wstrzykuje się raz na dobę niezależnie od posiłków, jednak zalecane jest, aby była to stała pora.

Dawkowanie leku Saxenda:

Dorośli: początkowo 0,6 mg 1 raz na dobę - po co najmniej 1 tygodniu lekarz może zwiększać stopniowo dawkę (zwykle o 0,6 mg na dobę w odstępach cotygodniowych, aż do dawki 3 mg 1 raz na dobę).

Semaglutyd w zastrzykach stosuje się raz na tydzień (tylko u dorosłych, a oficjalnym wskazaniem do stosowania jest cukrzyca). Dawkowanie leku Ozempic:

dawka początkowa: 0,25 mg raz na tydzień ,

Nie należy stosować dawek wyższych niż zalecane, ponieważ nie zwiększa to skuteczności leku, a może być szkodliwe dla zdrowia lub życia.

W przypadku pominięcia dawki leku, który należy podawać codziennie, jeśli nie upłynęło 12 godzin od ostatniego zastrzyku, należy przyjąć preparat jak najszybciej. W przypadku gdy do podania kolejnego zastrzyku pozostało mniej niż 12 godzin, należy opuścić dawkę, która została pominięta, i przyjmować lek zgodnie z ustaloną wcześniej porą i schematem dawkowania. Nie należy wykonywać dodatkowego zastrzyku ani przyjmować większej dawki leku jednorazowo.

