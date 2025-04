Ludzie, pod względem zdrowia, dzielą się na dwa typy: takich, którzy pilnują swojego kalendarza badań i regularnie chodzą na kontrole, i takich, którzy nie zawracają sobie tym głowy i do lekarza udają się tylko wtedy, gdy podupadają na zdrowiu. My zawsze zachęcamy do regularnej diagnostyki i uważamy, że warto to robić, by jak najwcześniej wykryć i leczyć ewentualne choroby. Dlatego przygotowałyśmy dla was zestawienie badań, które najlepiej jest wykonywać rokrocznie.

Wszystko o morfologii krwi na naszym video

Te badania wykonaj raz w roku

Kiedy myślimy o badaniach, które trzeba wykonywać regularnie, prawie zawsze na pierwszy plan wysuwa się morfologia krwi. To ważna, ale nie jedyna metoda pozwalająca ocenić nasz stan zdrowia. Istnieją też inne, równie proste i szybkie, o których często zapominamy, a one mogą przecież uratować nam życie.

Nie bez powodu piszemy o nich teraz, czyli w styczniu: nowy rok to bowiem czas postanowień. O tej porze mamy więcej motywacji i jesteśmy bardziej skłonni do zmian. Często postanawiamy, że będziemy więcej ćwiczyć, mniej się stresować i bardziej o siebie dbać – to dobry czas także na to, by zadbać o zdrowie i poświęcić kilka godzin w roku na diagnostykę.

Jakim badaniom więc najlepiej się poddać, by zadbać o zdrowie kompleksowo? Zobaczycie w naszej galerii.

Jak odczytać wynik morfologii?