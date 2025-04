Erytrocyty znajdujące się naszej krwi mają różną wielkość. Różnice te nie są jednak znaczne. Dzięki badaniu RDW można wyłapać sytuacje, w której we krwi znajduje się patologicznie dużo czerwonych krwinek różnej wielkości. Mówimy wówczas o anizocytozie, czyli bardzo dużej rozpiętości wielkości erytrocytów.

Jest to jeden z parametrów morfologii krwi. Skrót pochodzi od angielskiej nazwy wskaźnika: Red Cell Distribution Width. Określa on występowanie różnic w wielkości erytrocytów, czyli czerwonych krwinek.

Zarówno podwyższone, jak i obniżone RDW może świadczyć o niedokrwistości.

Różnica pomiędzy RDW-CV a RDW-SD tkwi praktycznie wyłącznie w sposobie opisu tego parametru. Oba wskaźniki pokazują dokładnie to samo, czyli wachlarz rozkładu objętości erytrocytu. Można to jednak przedstawiać na dwa różne sposoby. RDW-CV wyrażony jest jako współczynnik zmienności rozkładu tych wielkości (podawany w %), a RDW-SD to ich odchylenie standardowe (podawane w fl= femtolitrach)

– mówi lek. Sylwia Kuźniarz-Rymarz, endokrynolog i specjalista chorób wewnętrznych z Sublimed.