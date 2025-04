Spis treści:

Kwas askorbinowy w badaniu moczu pojawia się najczęściej wtedy, gdy przyjmiemy większą dawkę witaminy C niż zalecana. Nadmiar kwasu askorbinowego jest wydalany wraz z moczem przez organizm, dlatego naturalnie może pojawić się w badanej próbce i nie świadczy o żadnym problemie zdrowotnym (choć warto pamiętać, że nadmiar witaminy C sprzyja kamicy nerkowej). Najprawdopodobniej wraz ze zmniejszeniem dawki przyjmowanej witaminy obniży się również poziom kwasu askorbinowego w moczu.

Obecność kwasu askorbinowego w moczu nie należy do rzadkości. W jednym z koreańskich badań stwierdzono taki stan u ok. 18% osób poddanych rutynowym badaniom. Związek ten w badaniu pojawia się często wskutek przyjmowania suplementów diety z dużą dawką witaminy lub picia wzbogaconych witaminą C napojów, ale też zjedzenie dużej ilości owoców lub warzyw bogatych w tę witaminę.

Przeczytaj też: Przedawkowanie witaminy C - objawy i skutki

Obecność kwasu askorbinowego w moczu może zaburzać wyniki innych parametrów w testach paskowych. Wyższe stężenie kwasu askorbinowego w moczu może wpływać na wynik glukozy i hemoglobiny w moczu (dając wyniki fałszywie ujemne), zaniżać poziom leukocytów, azotynów, czy wpływać na pH moczu. Jest to potencjalnie niebezpieczne, bo może powodować przeoczenie ważnych wskaźników świadczących o problemie zdrowotnym, np. chorobie nerek lub cukrzycy. Dobrym rozwiązaniem są testy odporne na oddziaływanie kwasu askorbinowego.

Nie ma ujednoliconych norm dotyczących poziomu kwasu askorbinowego w moczu, jednak z badań wynika, że przy stężeniu 20-40 mg/dL witamina C miała wpływ na inne badane parametry. Niektóre źródła podają, że norma to 5-10 mg/dL.

Dzienne zapotrzebowanie na witaminę C dla dorosłego człowieka wynosi 75 mg dla kobiet oraz 90 mg dla mężczyzn. Jest większe u kobiet w ciąży, karmiących, palaczy, osób narażonych na stres oraz chorujących na nadciśnienie lub cukrzycę. W okresie infekcyjnym i spadku odporności można przyjmować kwas askorbinowy w większych dawkach - do 1000 mg na dobę w postaci suplementów diety.

Według rekomendacji Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, dzienne zapotrzebowanie witaminy C dla dzieci i młodzieży wynosi:

W przypadku dzieci tzw. górny tolerowany poziom spożycia witaminy C, który jest uważany za bezpieczny przy codziennym spożywaniu, to:

Gdy występuje niedobór witaminy C, mogą być zalecane większe dawki.

Na co dzień wystarczy jeść warzywa i owoce, które są dobrym źródłem witaminy C (np. czerwona papryka, natka pietruszki, brokuły, truskawki), aby dostarczyć odpowiednią ilość związku organizmowi.