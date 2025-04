LDL i HDL – to tzw. lipoproteiny. Można je porównać do... taksówek. LDL zawozi cholesterol do wszystkich komórek naszego organizmu. HDL zabiera zaś ich nadmiar i dostarcza do wątroby. Z tego powodu przyjęło się mówić o LDL jako o złym cholesterolu, a o HDL – jako o tym dobrym.

Uwaga, ponieważ HDL i LDL pełnią odmienne role, nie ma sensu ich sumować. Warto za to zapamietać, że o ile z wysokiego poziomu HDL należy się cieszyć, o tyle LDL trzeba trzymać w ryzach. Nadmierna jego ilość sprawia bowiem, że we krwi krąży cholesterol, z którym organizm nie ma co zrobić. W efekcie cholesterol odkłada się w naczyniach krwionośnych, wbudowuje się w ich ścianki i pozostaje w nich tworząc z czasem blaszki miażdżycowe.

Te zaś nie tylko mogą usztywniać ścianki tętnic i zawężać ich średnicę (czego efektem jest np. wzrost ciśnienia krwi), ale też potrafią pękać czy się odrywać, prowokując powstawanie skrzepów. Powikłaniem tego bywa zatkanie któregoś z naczyń, a w efekcie np. zawał serca, zator płucny czy udar mózgu.

To oczywiście czarny scenariusz. Chcąc się przed nim uchronić warto zatem pilnować, by stężenie złego cholesterolu w osoczu krwi nie przekraczało 115 mg/dl.

Dieta pod lupą

Ok. 80 procent cholesterolu, który mamy we krwi wytwarza nasz organizm. Tylko ok. 20 procent pochodzi z tego, co jemy. Oczywiście owe 20 procent może decydować o tym, czy nadal trzymamy normę, czy też już ją przekraczamy i najwyższa pora zmienić żywieniowe nawyki.

Przechodząc na redukującą cholesterol dietę warto jednak pamiętać, że w jedzeniu nie występuje coś takiego jak zły lub dobry cholesterol. Cholesterol sam w sobie to po prostu rodzaj tłuszczu. Problemem może być co najwyżej jego nadmiar. A także fakt, że wśród składników naszej diety mogą znajdować się i takie, które wpływają na podniesienie lipoprotein LDL. W efekcie przyczyniają się więc do tego, że cholesterol niejako zostaje uwięziony w krwiobiegu.

LDL szczególnie podnoszą:

nasycone kwasy tłuszczowe ich źródłem jest głownie czerwone mięso oraz tłuszcz zwierzęcy (masło, smalec, śmietana)

ich źródłem jest głownie czerwone mięso oraz tłuszcz zwierzęcy (masło, smalec, śmietana) kwasy tłuszczowe "trans" (czy też po prostu tłuszcze "trans") - występują w produktach zawierających wysoko przetworzone, utwardzone tłuszcze, np. w twardych margarynach, wielu gotowych ciastkach, chipsach itp.

Wniosek?

Warto wykluczyć lub chociaż mocno ograniczyć takie "frykasy", za to częściej sięgać po jedzenie regulujące poziom cholesterolu i podnoszące stężenie frakcji HDL .

