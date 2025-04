Zbyt wysoki pozom cholesterolu w organizmie przyczynia się do wielu chorób, m.in. miażdżycy.

Jest jednym z głównych czynników rozwoju chorób sercowo-naczyniowych (zawał, udar).

Aby ustalić, jaki jest poziom ryzyka wystąpienia tych chorób, warto zrobić lipidogram.

Co oznacza wynik powyżej lub poniżej normy LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu i trójglicerydów?

O czym mogą świadczyć wyniki badań i jakie są normy - o tym w naszym niezbędniku.

Po kliknięciu możesz sprawdzić jakie parametry oznaczają normę, a kiedy stężenie jest zbyt wysokie i jakie schorzenie lub chorobę może oznaczać.

* Cholesterol całkowity

* Triglicerydy (trójglicerydy, TG)

* LDL-cholesterol

* HDL-cholesterol

* Lipoproteina A

