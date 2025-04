Do poradni leczenia niepłodności często trafiają osoby, które mają problem z uzyskaniem ciąży, jednak ostatecznie okazuje się, że główną przyczyną trudności jest brak podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii człowieka. Bardzo często pary nie obserwują swojego organizmu, ponieważ go nie znają. Warto dowiedzieć się, co przyczynia się do możliwości posiadania potomstwa przez ludzi.

Aby mogło dojść do zapłodnienia, ważna jest sprawność obojga partnerów. Podział płci jest nieprzypadkowy, a za nim idzie podział uwarunkowań, które organizm każdego z nas musi spełnić.

Fizjologia kobiety



Podstawą płodności kobiecej jest odpowiednia budowa anatomiczna narządów rodnych. To ona warunkuje zajście w ciążę i donoszenie jej, a – kiedy występuje jej dysfunkcja – mogą pojawić się problemy z płodnością. W zależności od wady układu rozrodczego można wykonać odpowiedni zabieg korygujący, na przykład usunięcie zrostów przy występowaniu ich niedrożności. Decyzja o ewentualnej ingerencji chirurgicznej zależy od rodzaju nieprawidłowości i decyduje o niej specjalista.

Kolejnym ważnym aspektem warunkującym płodność żeńską jest prawidłowa gospodarka hormonalna, zwłaszcza hormonów płciowych lub prawidłowe funkcjonowanie jajników. To bardzo ważne ze względu na zachowanie prawidłowego cyklu jajeczkowania. Harmonijna praca jajników przygotowuje macicę do przyjęcia zarodka. Dlatego przy występowaniu nieregularnego cyklu jajeczkowania należy skonsultować się z ginekologiem, gdyż właściwe stężenie hormonów odpowiedzialnych za pracę jajników i implantację zarodka jest jednym z głównych warunków zapłodnienia.

Poza odpowiednim stężeniem hormonów kluczowe jest także utrzymywanie odpowiedniego środowiska wewnątrz pochwy, kanału szyjki i macicy. Osiągalne jest to przy zachowaniu odpowiedniego pH i braku zmian bakteriologicznych. Istotna jest również drożność jajowodów i ujścia pochwy. Wszelkiego rodzaju polipy czy zrosty utrudniają prawidłowe zagnieżdżenie się zarodka. Dlatego należy regularnie poddawać się badaniom ginekologicznym i jeśli istnieją wskazania, korygować tego rodzaju defekty po ich wykryciu.

Fizjologia mężczyzny



Podstawą w staraniu się o potomstwo, podobnie jak u pań, tak i u panów jest właściwa budowa anatomiczna narządów płciowych. Pozwala ona na odbycie stosunku i prawidłowy wytrysk nasienia. Nie bez znaczenia są również czynności gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych. To właśnie on jest odpowiedzialny za stworzenie odpowiedniego środowiska dla plemników, co przekłada się na ich żywotność i ruchliwość.

Nadrzędnym czynnikiem w staraniu się o dziecko jest zdolność odbycia stosunku płciowego. Mężczyźni borykający się z problemami osiągnięcia i utrzymania wzwodu często unikają tego tematu i zamiast szukać pomocy zamykają się w sobie. Należy jednak pamiętać, że w takich sytuacjach niezbędna jest pomoc specjalisty – najczęściej psychologa lub seksuologa, który pomoże mężczyźnie w rozwiązaniu problemów o podłożu emocjonalno-psychicznym.

Zachowaj odpowiedni styl życia



W przypadku obu płci niezwykle ważne jest utrzymanie odpowiedniego stylu życia – dalekiego od palenia papierosów, nadużywania alkoholu i nieprawidłowej diety. To jak się odżywiamy, w jaki sposób spędzamy czas oraz jak dbamy o swoje zdrowie wpływa na jakość gamet.

Sport w odpowiednich dawkach również prawidłowo wpływa na nasze ciało, hormony

i samopoczucie. Sprawność fizyczna powoduje, że jesteśmy dla siebie nawzajem bardziej atrakcyjni, co przekłada się na wzrost libido.

Przy staraniu się o dziecko wskazane jest częste współżycie, gdyż abstynencja seksualna dłuższa niż 5 dni może niekorzystnie wpłynąć na liczbę plemników. A wstrzemięźliwość dłuższa niż 10 dni powoduje, że spada jakość nasienia. Należy pamiętać, że u panów o prawidłowych parametrach nasienia koncentracja i ruchliwość plemników pozostają w normie nawet przy codziennej ejakulacji. Natomiast najwyższy wskaźnik płodności występuje przy codziennym stosunku.

Przede wszystkim pamiętajmy, że seks ma przynosić przyjemność, wszelkie stresujące sytuacje i uprzedzenia nie sprzyjają współżyciu, a co za tym idzie – posiadaniu potomstwa.

