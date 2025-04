Zdrowie kobiety zależy od właściwego funkcjonowania wielu skomplikowanych mechanizmów. Jednym z nich jest utrzymanie odpowiedniego położenia macicy, największego narządu wśród układu rozrodczego, nad pochwą, w miednicy mniejszej. Jeśli równowaga ta wymyka się spod kontroli, może dojść do wypadania macicy. Na szczęście medycyna dysponuje zabiegami, które pomagają odzyskać odpowiednią anatomię.

Wypadanie narządu rodnego polega na przemieszczaniu się macicy w dół w kanale rodnym z miednicy mniejszej do pochwy. Macica w normalnych warunkach jest przytrzymywana na swoim miejscu przez mięśnie, więzadła i inne tkanki. Gdy ulegają one osłabieniu, dochodzi do obniżenia się narządów.

Chociaż wypadanie macicy nie jest stanem zagrażającym życiu, to jednak prowadzi do pogorszenia jakości życia, problemów z wypróżnianiem i oddawaniem moczu oraz dysfunkcji seksualnej.

Najbardziej charakterystyczne objawy wypadania macicy to odczuwanie przez kobietę pełności i ucisku w krocz oraz zauważenie wysuwającego się z pochwy narządu lub wybrzuszenie w okolicy pochwy. Symptomy są silniejsze, gdy wypadanie narządu rodnego jest bardziej nasilone. Kobieta z wypadaniem macicy może skarżyć się również na:

nietrzymanie moczu,

parcie na mocz,

częste oddawanie moczu,

konieczność wprowadzenia wypadającego narządu z powrotem po to, by oddać mocz,

konieczność zmiany pozycji ciała, by oddać mocz do końca,

nietypowy strumień moczu,

nietrzymanie stolca i gazów,

konieczność odprowadzenia narządu w celu skończenia wypróżniania,

ból podczas stosunku (dyspareunia),

problemy w relacjach seksualnych.

Objawy wypadania macicy lub jej obniżenia nie są specyficzne, co oznacza, że większość z nich może wskazywać też na inne problemy zdrowotne.

Wypadanie macicy zazwyczaj dotyczy kobiet, które przynajmniej raz w życiu rodziły siłami natury. Procesy starzenia się i niedobór estrogenów po menopauzie powodują zaburzenia statyki. Przewlekły kaszel (np. przy POChP) zwiększający ciśnienie w jamie brzusznej i otyłość mogą pogarszać stan, podobnie jak przewlekłe zaparcia. Podobny wpływ mogą mieć choroby tkanki łącznej.

Leczenie wypadania macicy nie jest konieczne, jeśli objawy są znośne. Zazwyczaj kobiety zgłaszają się do lekarza wtedy, gdy macica znajduje się już w przedsionku pochwy. Co można zrobić? Wypadanie macicy leczy się zarówno metodami nieoperacyjnymi (zachowawczymi), jak i operacyjnymi.

Mniej inwazyjną procedurą w przypadku wypadania macicy jest założenie tzw. pessara, czyli urządzenia w kształcie obwarzanka, które zakładane jest na szyjkę macicy i pomaga utrzymać strukturę narządów we właściwym kształcie. Pessar może jednak powodować podrażnienie pochwy lub nawet stan zapalny w jej obrębie.

W leczeniu zachowawczym wypadania macicy stosuje się również fizjoterapię, czyli ćwiczenia mięśni dna miednicy. Rehabilitacja jest skuteczna w mniej nasilonych przypadkach.

Operacja w przypadku wypadania macicy może być przeprowadzona przez pochwę lub przez jamę brzuszną. Jej celem jest przywrócenie właściwej anatomii w obrębie dna miednicy. Można to osiągnąć na różne sposoby, m.in.: podwieszenie macicy przy pomocy protezy do więzadeł krzyżowo-kolcowych. Są to wytrzymałe, a jednocześnie dostępne zabiegowo struktury, które spełniają świetnie swoją funkcję.

Również inne możliwości są brane pod uwagę. Niekiedy konieczne jest usunięcie macicy, czyli tzw. histerektomia, a następnie podwiązanie kikuta pochwy do więzadeł. Medycyna poszukuje jednak rozwiązań jak najmniej inwazyjnych i jednocześnie jak najbardziej skutecznych.

Operacja jest odpowiednim rozwiązaniem wówczas, gdy ryzyko z nią związane jest mniejsze niż korzyści oczekiwane. Konkretny typ zabiegu jest dostosowywany w oparciu o stopień zaburzeń, plany macierzyńskie, potrzebę przywrócenia anatomii.

Wypadanie macicy powinno być leczone pod kontrolą lekarza. Jednak kobieta może metodami domowymi łagodzić dolegliwości związane z obniżeniem narządów rodnych. Do naturalnych sposobów na wypadanie macicy zalicza się:

ćwiczenia mięśni Kegla,

dieta zapobiegająca zaparciom i wzdęciom, zatem bogata w błonnik oraz wodę,

unikanie dźwigania,

leczenie kaszlu,

obniżenie masy ciała w przypadku nadwagi,

unikanie pochylania się w trakcie wypróżniania.

Są to sposoby doraźne, wspomagające przy mniej nasilonych objawach. W zaawansowanych przypadkach konieczne jest leczenie specjalistyczne.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.01.2012.

