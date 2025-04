Spis treści:

Badanie rezonansem magnetycznym umożliwia dokładne uwidocznienie wszystkich głównych elementów kręgosłupa, w tym trzonów i łuków kręgów, krążków międzykręgowych, a także ocenę kanału kręgowego.

Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego

Najczęściej to badanie jest zalecane w następujących przypadkach:

podejrzenie guza nowotworowego w obrębie struktur tworzących kręgosłup – zarówno zmiany pierwotne jak i wtórne (w tych przypadkach zawsze wskazane jest badanie z podaniem kontrastu);

– zarówno zmiany pierwotne jak i wtórne (w tych przypadkach zawsze wskazane jest badanie z podaniem kontrastu); zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa – ocenia strukturę tkanek kostnych i stawowych, stopień zaawansowania choroby, jest pomocne w planowaniu zabiegów chirurgicznych;

– ocenia strukturę tkanek kostnych i stawowych, stopień zaawansowania choroby, jest pomocne w planowaniu zabiegów chirurgicznych; stanów pourazowych – umożliwia zbadanie miejsca uszkodzenia oraz odcinków sąsiadujących choroby krążków międzykręgowych (dyskopatia, przepuklina, wypadnięcia) – dostarcza informacji o stanie dysków i konsekwencjach;

– umożliwia zbadanie miejsca uszkodzenia oraz odcinków sąsiadujących choroby krążków międzykręgowych (dyskopatia, przepuklina, wypadnięcia) – dostarcza informacji o stanie dysków i konsekwencjach; podejrzenia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych – jednym z objawów tej choroby jest sztywność karku – dzięki rezonansowi można wykluczyć inne przyczyny tej dolegliwości (jak zmiany zwyrodnieniowe).

Rezonans magnetyczny części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa

Zaleca się to badanie najczęściej wówczas, gdy istnieje podejrzenie zmian zwyrodnieniowych w tym odcinku (bóle kręgosłupa, drętwienie kończyn). Przygotowuje się do niego podobnie jak w przypadku odcinka szyjnego, jednak warto pamiętać o dwóch dodatkowych ważnych zaleceniach.

Kiedy mamy zlecone badanie rezonansem, warto się do niego dobrze przygotować, aby wynik był najbardziej wiarygodny, a lekarz oceniający zdjęcia, mógł porównać je ze stanem poprzednim. Dlatego zawsze należy zabrać ze sobą skierowanie na rezonans oraz wyniki wszystkich badań obrazowych danego narządu, czy części ciała wykonywanych wcześniej (USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans). Ponadto:

jeśli MRI będzie robione z kontrastem – 2 godziny przed badaniem, nie należy nic jeść.

gdy ma być wykonane w znieczuleniu (np. u dziecka) – ostatni posiłek powinien być 6 godzin wcześniej.

Dodatkowo przed rezonansem odcinka lędźwiowo-krzyżowego należy dobrze się wypróżnić, a 1-2 dni wcześniej należy przyjmować leki przeciw wzdęciom i nie pić żadnych gazowanych napojów.

Przed wejściem na salę badań trzeba zdjąć ubranie z metalowymi elementami, pasek, zegarek i okulary. Warto także zostawić karty płatnicze oraz telefon komórkowy, bo mogą ulec rozmagnesowaniu. Układamy się na specjalnym stole, który będzie wjeżdżał powoli do tunelu magnetycznego.

Badanie kręgosłupa trwa od 20 minut do nawet godziny ( w zależności od odcinka, który należy zdiagnozować). Przez ten czas trzeba starać się leżeć bez ruchu, bo obraz może wyjść zamazany. W trakcie badania słychać pukający dźwięk o natężeniu podobnym do wirującej pralki (można założyć słuchawki tłumiące ten hałas).

Przez cały czas mamy kontakt z personelem (przez mikrofon i kamerę). Gdy źle się poczujemy – dajemy obsłudze znać.

W przypadku wskazań do wykonania tego badania, warto wziąć skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty. Wówczas rezonans wykonywany jest bezpłatnie w placówkach współpracujących z NFZ.

Jednak, jeśli czas oczekiwania jest tam zbyt długi (zwykle od kilku miesięcy do nawet roku), można iść ze skierowaniem do ośrodka prywatnego i wykonać je odpłatnie. Cena: od 350 zł za odcinek szyjny do 500-600 zł za odcinek krzyżowo-lędźwiowy.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 7.07.2017.

