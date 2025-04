Spis treści:

Na początku warto sobie przypomnieć, jak dochodzi do owulacji. Owulacja, inaczej jajeczkowanie, to gotowość komórki jajowej do zapłodnienia. W trakcie owulacji dochodzi do pęknięcia pęcherzyka Graafa (otoczki gamety żeńskiej w jajniku) i uwolnienia gotowej do zapłodnienia komórki – zazwyczaj jednej komórki jajowej. Owulacja trwa około 24 godzin i wyłącznie w tym czasie jest możliwe zapłodnienie. Nie należy mylić owulacji z dniami płodnymi, które wiążą się z przeżywalnością plemników w drogach rodnych, co może trwać dłużej niż sama owulacja. Wówczas do samego zapłodnienia może dojść np. 2 dni po stosunku, ponieważ tyle czasu mogą przeżyć plemniki w odpowiednim środowisku.

Do jajeczkowania prowadzą zmiany hormonalne w trakcie cyklu miesiączkowego. Produkowane przez przysadkę mózgową hormony FSH (folikulotropina) i LH (hormon luteinizujący) pobudzają dojrzewanie pęcherzyków Graafa w jajnikach w fazie przedowulacyjnej, czyli bezpośrednio po miesiączce. Następnie pod wpływem wysokiego stężenia hormonu LH pęcherzyk pęka i uwalnia niedojrzałą komórkę jajową. Komórka trafia do jajowodu, gdzie dojrzewa, a gdy nie dojdzie do zapłodnienia – obumiera.

Jeśli kobieta regularnie miesiączkuje a jej cykle mają 28 dni, to owulacja przypada na 14 dzień cyklu (licząc od 1. dnia miesiączki).

Tak, podwójna owulacja jest możliwa, a zdaniem naukowców teoretycznie jest możliwa nawet potrójna owulacja. Podwójna owulacja może wystąpić w ciągu kilku godzin, ale może dojść do kolejnych owulacji w większych odstępach czasu w ciągu jednego cyklu.

O podwójnej owulacji na ogół mówi się wtedy, gdy dojdzie do uwolnienia dwóch komórek jajowych w jednym cyklu miesiączkowym. Konsekwencją podwójnej owulacji może być ciąża bliźniacza, kiedy obie komórki uwolnione podczas owulacji zostaną zapłodnione. Mówi się wtedy o poczęciu bliźniąt dwujajowych.

Jest jeszcze inna definicja podwójnej owulacji. Naukowcy z Uniwersytetu Saskatchewan w Kanadzie zaobserwowali, że u kobiet w trakcie cyklu mogą pojawić się dwie, a nawet trzy "fale" dojrzewania pęcherzyków. W przeprowadzonej analizie odkryto, że 40% badanych kobiet ma biologiczne warunki do tego, aby wyprodukować więcej niż jedną komórkę jajową w ciągu miesiąca, zatem mieć podwójną a nawet potrójną owulację. Co więcej, owulacja mogłaby nastąpić właściwie w każdym momencie cyklu miesiączkowego.

To wyjaśnia, dlaczego naturalne planowanie rodziny często nie działa, dlaczego antykoncepcja hormonalna czasami zawodzi i dlaczego widzimy bliźnięta dwujajowe z różnymi datami poczęcia - stwierdził dr Roger Pierson z Uniwersytetu Saskatchewan.

Kanadyjskie badanie niestety nie ujawnia, ile komórek jajowych powstało z dojrzewających pęcherzyków i jak często może występować mnoga owulacja. Jest to temat dalszych poszukiwań naukowych.

Jest kilka sposobów rozpoznania owulacji w ogóle. To może być test owulacyjny (na hormon LH), badanie USG, na którym widać wzrastanie i pęknięcie pęcherzyka Graafa czy obserwacja objawów owulacji.

Objawy, które mogą świadczyć o owulacji, to:

ból podbrzusza, zwany bólem owulacyjnym (zazwyczaj kłucie z jednej strony brzucha na dole),

pobolewanie piersi lub ich tkliwość,

charakterystyczny śluz (tzw. śluz płodny) przejrzysty, lepki i rozciągliwy (daje się rozciągnąć między palcami nawet na kilka centymetrów), wygląda jak białko kurzego jaja,

podwyższenie temperatury ciała,

zmęczenie,

zwiększenie libido,

nudności,

plamienie owulacyjne (delikatne krwawienie).

Objawy owulacji najczęściej pojawiają się w połowie cyklu i trwają ok. 1-2 dni.

Podwójna owulacja oznacza, że u kobiety po zapłodnieniu może rozwinąć się ciąża bliźniacza. Dotyczy to sytuacji, kiedy obie uwolnione komórki jajowe zostaną zapłodnione i zagnieżdżą się w ścianie macicy. Jeśli owulacje występują w większych odstępach czasowych w jednym cyklu, to trudno przewidzieć, kiedy wypadają dni niepłodne. Wiele wskazuje na to, że podwójne owulacje należą jednak do rzadkości.

