Czas protrombinowy (PT, INR), czyli ocena krzepnięcia krwi. Wskazania, interpretacja wyników, cena badania

Czas protrombinowy to badanie, które powinno być wykonane, gdy dochodzi do nadmiernych krwawień lub powstawania niebezpiecznych skrzepów. Służy też do diagnostyki chorób wątroby, niedoboru witaminy K, monitorowania pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe oraz zapobiegania krwotokom po operacji. Badanie jest proste i niedrogie.