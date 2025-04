Badania krwi są ważnym elementem w diagnostyce parazytologicznej. Pozwalają one wykryć część inwazji pasożytniczych. Do ich przeprowadzania wykorzystywane są różne metody mikroskopowe i serologiczne, m.in. test hemaglutynacji biernej – IHA, test immunoenzymatyczny – ELISA, immunoelektroforeza.

Inwazja pasożyta uruchamia w organizmie człowieka specjalny mechanizm obronny. Pasożyt wytwarza antygeny, które są rozpoznawane przez gospodarza jako obce. Układ odpornościowy stara się walczyć z intruzem poprzez produkcję tzw. przeciwciał.

To właśnie antygenów i przeciwciał poszukuje się w badaniach krwi, wykorzystując do tego metody immunoserologiczne. Krew może być również używana do zrobienia preparatów bezpośrednich, czyli takich, w których stara się wykryć różne formy rozwojowe pasożyta w erytrocytach (np. w przypadku podejrzenia zakażenia zarodźcem malarycznym).

Badanie krwi robione jest, gdy podejrzewa się zakażenie:

włośniem krętym,

tasiemcem bąblowcowym,

larwą tasiemca uzbrojonego (wągry),

toksoplazmą,

zarodźcem malarycznym,

świdrowcem,

leiszmanią,

amebą pozajelitową,

nicieniami tropikalnymi.

Wyniki badań serologicznych często przysparzają wiele trudności. Należy pamiętać, że organizm człowieka wytwarza różne klasy przeciwciał (np. IgG, IgM, IgA). Ważna jest ocena poziomu przeciwciał swoistych (miano przeciwciał).

Wynik badania powinien zawierać konkretne miano wraz z jednostką (zazwyczaj j.m./ml, AU/ml) oraz wartość progową badania. Jeśli chodzi o poszczególne klasy przeciwciał, to najbardziej istotne są badania wykrywające poziom przeciwciał IgG i IgM. Przeciwciała IgG świadczą o kontakcie w przeszłości z pasożytem.

Przeciwciała IgM świadczą o aktualnym zakażeniu. W interpretacji wyników istotną rolę pełni też tempo narastania przeciwciał. Jednak ich analizy zawsze powinien podejmować się lekarz.

Czasami wyniki badania serologicznego mogą być fałszywie ujemne. Oznacza to, że, mimo iż istnieje inwazja pasożytnicza, nie można jej wykryć na podstawie badania krwi. Może się tak dziać, gdy odpowiedź organizmu na zakażenie nie zdąży się jeszcze wykształcić. Jeśli badania zostaną pobrane zbyt wcześniej, sytuacja taka mogłaby się zdarzyć. W przypadkach wątpliwych zaleca się powtórzenie badań lub wykonanie innych (np. z użyciem technik molekularnych – PCR).

Podsumowując: badania krwi są ważnym elementem diagnostyki parazytologicznej. Pozwalają wykryć niektóre infekcje pasożytnicze (duża rola w rozpoznawaniu toksoplazmozy, wągrzycy). W interpretacji wyników należy zwrócić uwagę na: miano przeciwciał, klasy przeciwciał (IgG, IgM), oraz tempo narastania miana. Wynik zawsze trzeba skonsultować z lekarzem, aby w razie zakażenia podjąć odpowiednie leczenie i późniejszą profilaktykę.

W wielu chorobach pasożytniczych - w celu potwierdzenia diagnozy - wykonuje się (poza badaniami krwi) badanie kału na pasożyty. Zleca się je przed rozpoczęciem leczenia. Powtarza się jest trzykrotnie co 3 dni. Badanie koproskopowe umożliwia wykrycie m.in. glisty ludzkiej, owsików, niektórych gatunków tasiemca.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.11.2018.

