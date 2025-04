Rak szyjki macicy - skala problemu

Rak szyjki macicy jest jednym z najczęstszych nowotworów kobiecych narządów płciowych. W Polsce każdego roku zapada na niego około 4000 kobiet z czego ponad 2000 umiera. Te statystyki należą do najwyższych w Europie. Jest to więc ogromny problem i zagrożenie dla wielu kobiet.

Raka szyjki macicy wywołuje wirus brodawczaka ludzkiego - HPV. Do zakażenia nim dochodzi w wyniku kontaktów seksualnych. W grupie ryzyka są więc wszystkie kobiety od momentu rozpoczęcie życia seksualnego. Szacuje się, że większość kobiet aktywnych seksualnie przynajmniej raz w życiu miała kontakt z wirusem HPV.

Strach przed diagnozą

Rak szyjki macicy jest nowotworem całkowicie wyleczalnym, jeśli wcześnie się go wykryje. Niestety większość przypadków rozpoznaje się w zaawansowanym stopniu rozwoju choroby, gdy terapia jest już mało skuteczna. Głównym narzędziem służącym do wykrywania tego nowotworu są badania cytologiczne. Niestety Polki nie korzystają z tych badań regularnie. W dużej mierze wynika to z ogromnego lęku przed rozpoznaniem nowotworu. Każda kobieta powinna pamiętać, że brak odwagi do wykonywania badań cytologicznych zmniejsza szanse na skuteczne leczenie ewentualnej choroby. Raka szyjki macicy można uniknąć tylko przez rutynowe zgłaszanie się na cytologię, najlepiej raz w roku.

Wciąż niska świadomość

Pomimo wielu kampanii społecznych, których celem jest zwrócenie uwagi kobiet na problem raka szyjki macicy i zachęcenie do aktywnej profilaktyki, Polki wciąż niewiele wiedzą na temat choroby i sposobów jej zapobiegania. Nie zdają sobie sprawy ze skali problemu. Przez to nie mają wykształconego nawyku wykonywania regularnych badań cytologicznych. Niska zgłaszalność wynika również z obawy przed samym badaniem. Kobiety, które nigdy nie miały wykonywanej cytologii nie wiedzą jak to badanie przebiega, często boją się, że towarzyszy mu ból, co nie jest prawdą. Zdarza się również, że panie odkładają wizytę u ginekologa ponieważ wstydzą się badań ginekologicznych lub zwyczajnie nie znajdują na nią czasu. Innym problemem są kobiety, które poddają się cytologii, ale nie odbierają wyników badania, ponieważ nie przywiązują do niego tak dużej wagi lub z góry zakładają, że są zdrowe. Niestety lekceważenie badań cytologicznych uniemożliwia wykrycie nowotworu w uleczalnym stadium rozwoju. Warto więc przełamać wszystkie bariery i aktywnie korzystać z dostępnych metod profilaktyki raka szyjki macicy.