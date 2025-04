Tego, dlaczego warto badać się profilaktycznie, nie trzeba tłumaczyć już chyba nikomu. Jako młoda, świadoma swojego ciała kobieta z pewnością o tym wiesz. Dlatego specjalnie dla ciebie przygotowałyśmy listę X badań profilaktycznych, które powinnaś zrobić w tym roku.



Reklama

Pobierz listę badań profilaktycznych w wersji PDF



Badania profilaktyczne dla kobiet 25 +

1. Samobadanie piersi

Palpacyjne (czyli przy użyciu palców) badanie piersi powinno stać się twoim zdrowotnym nawykiem. Dzięki temu prostemu i całkowicie bezpłatnemu badaniu wcześnie wykryjesz pierwsze zmiany i nieprawidłowości. Badanie najlepiej robić między 7 a 10 dniem cyklu. Tu znajdziesz ilustrowaną instrukcję, jak krok po kroku wykonać samobadanie piersi.

2. Badanie krwi

Morfologia, poziom cukru i lipidogram to podstawa podstaw badań profilaktycznych. Dzięki wynikom tego można ocenić zdrowie praktycznie całego organizmu. Stany zapalne, niedokrwistość, cukrzyca, problemy z cholesterolem czy wątrobą - to tylko kilka schorzeń, które mogą "wyjść" w badaniach krwi. Chyba więc warto dla niego zaryzykować jedno nieprzyjemne wkłucie?

3. Badanie ogólne moczu

Wyniki badania ogólnego moczu to wskaźnik sprawności twoich nerek. Dzięki niemu dowiesz się, czy z twoim układem moczowym wszystko w porządku. Dodatkowo badanie to pozwala wykryć także np. infekcje czy pierwsze objawy cukrzycy. Próbkę do badania możesz pobrać sama w domu (w aptece kup wyjałowiony pojemniczek). W zależności od laboratorium, koszt badania to kilka - kilkanaście złotych.

4. Pomiar ciśnienia tętniczego

Dzięki niemu dowiesz się, czy twoje serce pracuje tak, jak powinno. Aby zrobić to badanie, nie musisz umawiać się na specjalną wizytę. Po prostu przy następnej wizycie u lekarza poproś o to proste badanie. Jeśli dysponujesz ciśnieniomierzem, z powodzeniem możesz zbadać się sama. Tutaj znajdziesz prawidłowe wartości pulsu i ciśnienia krwi dla dorosłych.



5. USG piersi

Nawet, jeśli masz mały biust, powinnaś raz w roku zrobić sobie USG piersi. Podczas badania ultrasonograficznego specjalista oceni ich strukturę i wykryje ewentualne zmiany w piersiach oraz węzłach chłonnych znajdujących się pod pachami. Badanie jest całkowicie bezbolesne i zajmuje zaledwie kilkanaście minut!

6. Cytologia

Badanie cytologiczne to podstawowe badanie przesiewowe w kierunku wykrycia raka szyjki macicy. Polega na pobraniu niewielkiej ilości tkanki ze ściany szyjki macicy, którą następnie bada się szukając zmienionych nowotworowo komórek. Najlepiej robić je między 10 a 18 dniem cyklu miesiączkowego (licząc od pierwszego dnia miesiączki). Badanie jest całkowicie bezbolesne!

7. Kontrola dentystyczna

Aby cieszyć się pięknym, zdrowym uśmiechem warto pamiętać o regularnych kontrolach stomatologicznych. Podczas takiej kontroli stomatolog nie tylko wykryje wszelkie ewentualne ubytki, ale też oceni stan zdrowia dziąseł, co jest istotnie we wczesnym wykrywaniu np. paradontozy. To także doskonała okazja do skorzystania z zabiegu czyszczenia zębów. Najlepiej rób je 2 razy w roku.

Reklama

Kobiece sprawy:

Jak starzeje się twój biust?

Czym grozi depilacja miejsc intymnych?

5 mitów o spóźniającej się miesiączce

Przegląd 13 płynów do higieny intymnej