Obniżona liczba płytek krwi a samopoczucie. Co powinno zaniepokoić?

Niski poziom płytek krwi, czyli trombocytów, może powodować skłonność do powstawania siniaków, krwawienia z nosa lub dziąseł, obfite miesiączki, a czasami także zmęczenie. Niektóre osoby z tzw. małopłytkowością nie mają żadnych objawów tego stanu. Sprawdź, jaki wynik płytek krwi jest nieprawidłowy i co go może powodować.