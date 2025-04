Osteoporoza jako wynik zaburzeń hormonalnych

W zdecydowanej większości przypadków u pacjentów występuje tzw. pierwotna osteoporoza (czyli nie związana z innymi chorobami). Dotyka ona ludzi starszych obu płci po 70 roku życia, oraz części pacjentek po 50 roku życia. U tej drugiej grupy chorych ma to związek ze zmniejszeniem czynności wydzielniczej jajników. Narządy te wydzielają żeńskie hormony płciowe - estrogeny, które m. in. mają działanie ochronne na tkankę kostną.

U około 5% chorych mamy natomiast do czynienia z tzw. osteoporozą wtórną. Oznacza to, że ubytek masy kostnej jest efektem nieprawidłowego wydzielania hormonów z powodu choroby. Najczęściej taki stan ma miejsce u osób z nadmiernym wydzielaniem hormonów sterydowych kory nadnerczy (lub pacjentów leczonych sterydami np. hydrokortyzonem), nadczynnością tarczycy lub niedoczynnością gruczołów wydzielających hormony płciowe (tzw. testosteron u mężczyzn i estrogeny u kobiet). Znaczny ubytek masy kostnej występuje też u osób z nadczynnością przytarczyc - jest to efekt wzrostu stężenia produkowanego przez ten gruczoł parathormonu. Hormony te działają na kości w różnych mechanizmach - może to być bezpośredni wpływ na kości - jak np.parathormon lub na obrót kostny - hormony tarczycy lub ogólnie na gospodarkę wapniowo-fosforanową. U takich pacjentów oznaczenie poziomu odpowiednich hormonów we krwi pozwala na stwierdzenie patologii i wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Zaburzenia wydzielania jakich hormonów mogą być przyczyną ubytku masy kostnej?

Efekt taki może być wywołany przez nadmierny poziom hormonów:

Kortyzolu (hormon kory nadnerczy, stosowane leki);

Parathormonu (wydzielany przez przytarczyce, reguluje gospodarkę wapniowa);

fT3 i fT4 (w nadczynności tarczycy).

Co więcej na rozwinięcie się osteoporozy wpływ ma także:

niedobór testosteronu u mężczyzn (niedoczynność jąder);

niedobór estrogenów i kobiet (menopauza, choroby jajników).

