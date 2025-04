Profilaktyka to podstawa

Powszechnie wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego bardzo ważne jest poddawanie się regularnym badaniom. Każda kobieta, która ukończyła 20 lat, powinna raz w miesiącu poddawać się samokontroli i badać swoje piersi w domu. Kobiety między 20. a 40. rokiem życia powinny być badane przez lekarza co 3 lata, a starsze – co rok. Nie ma jednej wersji wśród lekarzy, kiedy należy rozpocząć regularne badanie się. Większość onkologów jednak uważa, że wiek 40 lat jest tym, kiedy powinno się rozpocząć regularne badania piersi. Do 50 roku życia preferowane jest badanie ultrasonograficzne, natomiast po 50. zaleca się mammografię.

Na czym polega ultrasonograficzne badanie piersi?

Jest to badanie, które wykonuje się przy użyciu fal ultradźwiękowych. Wnikają one do naszego ciała i odbijają się od narządów wewnętrznych, co można obserwować na monitorze. Badanie to jest bezbolesne. Nie ma żadnych przeciwwskazań co do jego wykonywania, gdyż nie jest ono w ogóle szkodliwe dla naszego zdrowia. Badanie USG wykonuje się niezależnie od cyklu menstruacyjnego (w przeciwieństwie do mammografii).

USG tylko dla młodych?

Badanie USG piersi zaleca się głównie kobietom młodym, do 50. roku życia. Jest to spowodowane budową piersi. U kobiet młodych w sutkach znajduje się więcej tkanki gruczołowej, która jest bardzo dobrze widoczna na USG. Nie sprawdza się u nich mammografia, gdyż bardziej zbite i guzkowate utkanie gruczołu sutkowego utrudnia odróżnienia tkanki prawidłowej od zmienionej. Ponadto tkanka gruczołowa powoduje na zdjęciu z mammografii jasny obraz. Dlatego jest to nieskuteczna metoda dla osób młodszych. USG może jednak być wykonywane również u osób starszych, ponieważ stanowi idealne dopełnienie po wykonanej mammografii.

Czym jest mammografia?

Mammografia jest najskuteczniejszą metodą wykrywania wczesnego raka piersi u kobiet powyżej 50. roku życia. Pozwala bowiem na lokalizację zwapień w obrębie sutka. Jest to badanie radiologiczne. Polega na tym, że kładziemy na jednej płycie pierś, a lekarz przyciska ją druga płyta i robi prześwietlenie. Mammografię wykonuje się najlepiej w czasie miesiączki lub zaraz po. Później piersi są obrzmiałe i wrażliwe na ucisk lub w tkankach znajduje się woda, co może dawać pozytywne wyniki nawet w przypadku nowotworu.

Przed badaniem nie należy stosować żadnych kremów, pudrów, dezodorantów w obrębie piersi, gdyż mogą zmienić obraz.

Kiedy wykonujemy mammografię?

Badanie to wykonuje się u osób starszych, po 50. roku życia. W tym wieku w piersiach zanika tkanka gruczołowa, w miejscu której pojawia się tkanka tłuszczowa. Ta zaś daje na zdjęciu mammograficznym ciemny obraz, dzięki czemu można bardzo łatwo zauważyć ewentualne guzki.