Co to jest echokardiografia?

Echokardiografia, zwana też potocznie „echo serca” to nieinwazyjna i niebolesna metoda badań obrazowych, wykorzystująca zjawisko odbicia fali ultradźwiękowej od ścian serca i dużych naczyń krwionośnych. Badanie przeprowadza się za pomocą echokardiografu, czyli ultrasonografu (USG) do badania serca. Echokardiograf jest połączony z komputerem, tak aby lekarz wykonujący badanie mógł oglądać na monitorze badane narządy. Obraz można w dowolnym momencie zatrzymać, co umożliwia precyzyjny pomiar struktur serca i naczyń. Badanie nie jest szkodliwe dla pacjenta, więc, o ile zachodzi taka potrzeba, można wykonywać je wielokrotnie. Echokardiografię, którą wykonuje się przykładając głowicę do klatki piersiowej pacjenta, nazywamy echokardiografią przezklatkową.

Wskazania do wykonania echokardiografii:

Podejrzenie wrodzonych lub nabytych wad serca

Choroba niedokrwienna serca;

Przebyty zawał mięśnia serca;

Choroby wielkich naczyń;

Zaburzenia rytmu serca;

Podejrzenie nowotworu serca;

Zapalenie mięśnia sercowego;

Choroby osierdzia.

Jak przebiega badanie?

Echokardiografia przezklatkowa nie wymaga specjalnego przegotowania. Pacjent proszony jest o położenie się na leżance na plecach lub na boku i odsłonięcie klatki piersiowej. Lekarz wykonujący badanie nakłada żel na głowicę echokardiografu i przykłada ją do ciała chorego. Obraz serca i wielkich naczyń krwionośnych wyświetla się na ekranie monitora. Poprzez odpowiednie poruszanie głowicą lekarz może obejrzeć serce z każdej strony, jak i również zmierzyć jego struktury. Badanie trwa około 20 minut.

Dlaczego echokardiografia jest pomocna w diagnostyce chorób serca?

Pozwala na dokładne obejrzenie pracy serca – nieprawidłowa kurczliwość serca jest objawem wielu poważnych chorób, np. zawału mięśnia serca.

Pozwala na uwidocznienie budowy i pracy wszystkich zastawek serca – nieprawidłowości w budowie lub pracy zastawek mogą być przyczyną m.in. arytmii .

. Umożliwia dokładny pomiar struktur serca – przerost mięśnia sercowego, który można wykryć za pomocą echokardiografii, może być objawem niewydolności serca.

Pozwala na zbadanie przepływów krwi w przedsionkach i komorach serca oraz pomiar objętości wyrzutowej – umożliwia to określenie, jak wydajnie pracuje mięsień serca.

