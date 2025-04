W korze nadnerczy wyróżniamy trzy warstwy. Każda z nich produkuje hormony. Największa warstwa - pasmowata, syntetyzuje glikokortykosteroidy (kortyzol), a dwie mniejsze: warstwa kłębkowata i siatkowata, odpowiednie mineralokortykosteroidy (aldosteron) i hormony płciowe.

Oznaczanie poziomu kortyzolu

Kortyzol ma wpływ na szereg procesów biochemicznych zachodzących w organizmie, w tym na stabilność układu krążenia, wartość ciśnienia tętniczego, stan układu odpornościowego i gospodarkę elektrolitową. Hormon ten jest bezwzględnie potrzebny do życia.

W laboratorium oznacza się jego poziom w dobowej zbiórce moczu i we krwi. Warto przy tym zauważyć, że stężenie tej substancji we krwi podlega dużym wahaniom dobowym w związku z czym oznacza się go dwukrotnie w ciągu dnia - o 6 rano i o północy (o 6 ma on fizjologicznie najwyższe a po 24 najniższe). Dla lekarza zlecającego badanie dużą wartość ma nie tylko sama wartość zmierzonego stężenia, ale także załamanie się, "sztywność", dobowego rytmu wydzielania hormonu.

Oznaczanie poziomu aldosteronu

Aldosteron należy do grupy mineralokortykosteroidów i jest odpowiedzialny za retencję (zatrzymywanie) w ustroju wody i jonów sodu. Jego działanie przyczynia się natomiast do spadku poziomu potasu. Stężenie aldosteronu oznacza się we krwi i w moczu zbieranym przez całą dobę. Do izolowanego wzrostu wydzielania tej substancji dochodzi zazwyczaj w wyniku przerostu nadnerczy lub gruczolaka, rzadziej w wyniku defektu enzymatycznego.

Choroba ta objawia się nadciśnieniem tętniczym, objawami utraty potasu - słabością mięśni, zaparciami, zaburzeniem rytmu serca oraz wzrostem ilości wydalanego moczu. Niestety, hiperaldosteronizm pozostaje często nierozpoznaną (a odwracalną) przyczyną nadciśnienie tętniczego.

Oznaczanie poziomu hormonów płciowych wydzielanych przez korę nadnerczy

Hormony te tzw. 17-ketosteroidy - głównie dehydroepiandrosteron powodują pojawienie się męskich cech płciowych i mają działanie anaboliczne. Oznacza się je we krwi lub w moczu zebranym przez całą dobę. Potrzeba ich oznaczenia zachodzi w przypadku pojawienia się męskich cech płciowych u kobiet (tzw. wirylizacja) lub przedwczesnego dojrzewania chłopców.

