Mammografia (MMG, MRTG) jest obrazowym badaniem piersi (wykorzystującym promieniowanie rentgenowskie), które służy przede wszystkim do wykrywania raka piersi we wczesnym stadium, co daje duże szanse na wyleczenie. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet.

Mammografia jest wykonywana jako badanie przesiewowe w kierunku raka piersi w grupach najbardziej narażonych – szczególnie u kobiet w wieku 50-69 lat, a także po wykryciu zmian w badaniu palpacyjnym lub USG piersi.

Dzięki badaniu mammograficznemu możliwe jest zauważenie podejrzanych zmian oraz mikrozwapnień (większość z nich to zmiany łagodne), które mogą być niewidoczne w innych badaniach obrazowych piersi.

Mammografia jest również badaniem stosowanym w monitorowaniu stanu zdrowia po leczeniu onkologicznym. ​

Mammografia uznawana jest za metodę bezpieczną. Dawka promieniowania rentgenowskiego podczas mammografii nie zagraża zdrowiu.

W razie nieprawidłowego wyniku mammografii, lekarz zleca wykonanie biopsji gruboigłowej, podczas której pobierany jest fragment do badania histopatologicznego.

Mammografia jest wykonywana za pomocą urządzenia o nazwie mammograf, który robi w ciągu kilku minut serię zdjęć każdej piersi.

Kobieta po wejściu do gabinetu proszona jest o rozebranie się od pasa w górę – musi zdjąć odzież oraz biustonosz. Następnie z pomocą osoby wykonującej badanie umieszcza pierś (najpierw jedną, później drugą) na podstawce aparatu. Pierś jest dociskana od góry płytką kompresyjną, dzięki czemu obraz będzie bardziej czytelny, a dawka promieniowania jak najmniejsza.

Badanie mammograficzne wykonuje się w dwóch projekcjach: górno-dolnej i skośnej. Czasami dodatkowo wykonuje się więcej ujęć. Niewidzialne promienie rentgenowskie przechodzą przez pierś do detektora po przeciwnej stronie. Następnie obraz trafia na kliszę lub wysyłany jest do komputera.

Mammografia powinna być wykonana w przypadkach:

W Polsce zaleca się wykonywanie mammografii między 50. a 69. rokiem życia co dwa lata, a u kobiet, u których wystąpił rak piersi w bliskiej rodzinie - co roku.

Niektóre organizacje zalecają, by badania mammograficzne przeprowadzać wcześniej. American College of Radiology zaleca coroczną mammografię już dla wszystkich kobiet powyżej 40. roku życia, niezależnie od objawów lub zachorowań w rodzinnie.

Jednak należy pamiętać, że tkanka piersi u młodszych kobiet ma zwykle większą gęstość niż u starszych, co utrudnia prawidłową diagnostykę. U młodych kobiet przed 40. rokiem życia częściej do obrazowania tkanki piersi stosuje się badanie USG piersi.

Mammografia nie wymaga szczególnego przygotowania, jednak warto pamiętać o kilku kwestiach:

Mammografia metodą rezonansu magnetycznego (mammografia MR) jest badaniem skierowanym do określonych grup pacjentek, m.in. z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi, będących w ciąży, jako badanie uzupełniające po innych obrazowych badaniach piersi (w tym klasycznej mammografii), po zabiegach wszczepienia implantów piersi, po rekonstrukcjach piersi po mastektomii. Mammografia MR może być wykonana z podaniem kontrastu, co umożliwia lepsze zobrazowanie unaczynienia zmiany i jest wykorzystywane w diagnostyce zmian nowotworowych. Ograniczeniem badania jest jego wysoki koszt (600-800 zł lub więcej), dlatego podstawowymi badaniami w rozpoznawaniu raka piersi są USG i klasyczna mammografia.

Wynik mammografii składa się ze zdjęcia oraz opisu. Tkanki o niskiej gęstości (jak tłuszcz) są na zdjęciu przezroczyste, natomiast tkanki gęste (gruczołowe, guzki w piersi, mikrozwapnienia) są bielsze.

Radiolog może zwrócić uwagę na obszary o nietypowej konfiguracji. Ocenia kształt, wielkość, wygląd krawędzi zmian. Zmiany podejrzane nie muszą być guzami złośliwymi. Mogą to być również guzy łagodne, torbiele w piersiach lub gruczolakowłókniaki.

Aby ostatecznie zweryfikować, czy podejrzana zmiana jest rakiem piersi, przeprowadzana jest biopsja. Dopiero wykonane na tej podstawie dokładne badanie histopatologiczne jest w stanie dać jasną odpowiedź, z jaką zmianą mamy do czynienia.

Dużym problemem dotyczącym wyników mammografii jest prawdopodobieństwo uzyskania wyniku fałszywie dodatniego. To oznacza, że wykryta zostanie zmiana z podejrzeniem złośliwości, a dalsze badania wykluczą raka. Takie pomyłki zdarzają się częściej u kobiet w wieku 40-50 lat.

Zmiany widoczne w mammografii ocenia się za pomocą klasyfikacji BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System) opracowanej przez American College of Radiology. Skala obejmuje stopnie 0-6.

Wykrycie w mammografii zmian BIRADS 4 i 5 jest wskazaniem do wykonania biopsji gruboigłowej.

Mammografia może, ale nie musi być badaniem bolesnym. Niektóre kobiety narzekają na dolegliwości związane z uciskiem piersi, co jest konieczne dla prawidłowego wykonania badania.

Skuteczność klasycznej mammografii opiera się m.in. na ocenie czułości badania (wynosi 75-95%) oraz jego swoistości (wynosi 80-95%). Nie jest zatem badaniem o pełnej skuteczności. Szacuje się, że mniej niż 15% przypadków złośliwych nowotworów piersi jest niewidoczne w badaniu mammograficznym.

Celem mammografii przesiewowej jest przede wszystkim wczesne wykrywanie raka piersi i zredukowanie liczby zgonów z tego powodu. Część naukowców podważa skuteczność mammografii w tym zakresie.

Niektóre prace, jak opublikowana w 2014 roku w British Medical Journal, wskazują, że liczba zdiagnozowanych złośliwych nowotworów oraz liczba zgonów jest podobna w grupach kobiet poddanych mammografii przesiewowej oraz wykonujących samobadanie piersi. Dlatego samodzielne palpacyjne badanie piersi jest najważniejszym i pierwszym krokiem w diagnostyce nowotworu. Przeczytaj też: Jak samodzielnie badać piersi

Z drugiej strony wielu specjalistów broni zasadności stosowania mammografii. Jedno ze szwedzkich badań pod kierunkiem dr. Laszlo Tabara dowiodło, że przesiewowa mammografia zmniejszyła śmiertelność z powodu raka piersi o 40-45% w porównaniu do 16% wśród kobiet niebiorących udziału w programie profilaktycznym.

Względnymi przeciwwskazaniami do wykonania mammografii są ciąża i karmienie piersią, a także wiek niższy niż 40 lat ze względu na dużą gęstość tkanek piersi.

Za mammografię wykonywaną prywatnie trzeba zapłacić od 80 do 200 zł w zależności od ośrodka. Mammografia wykonywana w ramach programu badań przesiewowych jest bezpłatna. Jeśli lekarz skieruje kobietę na badanie mammograficzne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, również wtedy pacjentka nie ponosi kosztów.

Ryzyko zachorowania na raka piersi wzrasta po 50. roku życia, dlatego kobiety, które osiągnęły ten wiek, są objęte ogólnopolskim programem darmowej mammografii.

W ramach programu wykonuje się bezpłatne badanie u kobiet w wieku 50-69 lat. Uprawnione mogą poddać się badaniu co 2 lata. Najczęściej wysyłane jest pisemne zaproszenie, lecz można również samodzielnie zgłosić się do placówki. Mammografię można wykonać w poradniach lub w mammobusie, który podróżuje po całej Polsce.

Bezpłatną mammografię mogą wykonać również młodsze kobiety - o tym powinien jednak zadecydować lekarz, który w przypadku wystąpienia wskazań, skieruje pacjentkę na badanie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Mammografia i USG piersi są badaniami obrazowymi piersi, jednak wykorzystującymi inne technologie oraz skierowanymi do innych grup pacjentek.

Mammografia wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, które sprawdza się lepiej w przypadku piersi z większą zawartością tkanki tłuszczowej, charakterystycznych dla kobiet dojrzalszych, po 40. roku życia. Z kolei USG piersi, w którym obraz powstaje dzięki falom ultradźwiękowym, jest czulsze w przypadku piersi z przewagą tkanki gruczołowej, czyli takich, które są charakterystyczne dla młodszych kobiet. Stąd USG piersi częściej zleca się kobietom przed 40. rokiem życia, zaś starszym - mammografię.

Mammografia i USG piersi są badaniami wzajemnie się uzupełniającymi. Dlatego w przypadku nieprawidłowości w badaniu USG, może być konieczność sprawdzenia zmian w piersi za pomocą mammografii.