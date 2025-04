Akcja „Rethink breast cancer” (w wolnym tłumaczeniu „Pomyśl jeszcze raz o raku piersi”) to inicjatywa powstała w Kanadzie w 2001 roku. Jej zadaniem jest promowanie prostych, nie zajmujących wiele czasu, ale skutecznych badań piersi. Skierowana jest przede wszystkim do kobiet nowoczesnych, dlatego głównymi kanałami komunikacji są Internet oraz telefon komórkowy.

„Your man reminder” to bezpłatna aplikacja iPhone, która w dość niekonwencjonalny sposób przypomina o tym, że powinnyśmy się zbadać. Do wykonania badania zachęca nas bowiem z naszego własnego telefonu, przystojny mężczyzna.

Film o takiej samej nazwie jak aplikacja, można obejrzeć w Internecie. Przedstawiono w nim metodę badania TLC. Jest to szybki i skuteczny sposób na sprawdzenie zdrowia naszych piersi. „Touch, Look and Check” - „Dotyk, Spojrzenie i Kontrola” to jego podstawy. Najpierw dotyk – za pomocą dłoni staramy się wyczuć pod skórą jakiekolwiek zmiany, zgrubienia czy guzki. Czynność tę możemy wykonywać leżąc w łóżku, siedząc w fotelu bądź stojąc pod prysznicem. Miejsce nie ma znaczenia, liczy się koncentracja. Drugi element badania to spojrzenie. Korzystając z lustra próbujemy zauważyć czy w wyglądzie piersi występują jakieś zmiany (różna wielkość bądź kształt piersi, inny kolor brodawek). W końcu trzeci element – kontrola. Jeśli tylko odkryjemy coś niepokojącego, powinnyśmy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Badanie piersi wcale nie musi być trudne i nudne. W szybki sposób, wspierana przez przystojnego mężczyznę (który nie zapomina o ważnej dla Ciebie dacie!) możesz zadbać o swoje zdrowie.

