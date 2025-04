Spis treści:

Pełne badanie cholesterolu, czyli lipidogram, obejmuje:

Prawidłowy poziom cholesterolu całkowitego u osoby powyżej 19. roku życia bez choroby układu krążenia i cukrzycy wynosi maksymalnie 190 mg/dl. Ponadto u osoby dorosłej norma wiekowa cholesterolu wynosi:

Norma cholesterolu u osoby dorosłej obciążonej chorobą układu krążenia lub cukrzycą wynosi:

U osób starszych norma cholesterolu całkowitego ze względu na wiek może być wyższa niż u młodszych. W tej grupie stosowanie leków obniżających stężenie cholesterolu we krwi jest kwestią problematyczną. Badania dowodzą, że związek ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (jak zawał serca lub udar) u osób starszych ze stężeniem cholesterolu całkowitego, jest słabszy niż u osób młodszych. Dlatego w wielu przypadkach lekarz nie zastosuje leków obniżających cholesterol u osoby w podeszłym wieku, jeśli nie ma to wyraźnego wpływu na zapobieganie chorobie.

Normy wiekowe cholesterolu u dzieci wynoszą:

Należy dodać, że dla zdrowia ważny jest nie tylko poziom złego cholesterolu, ale też odpowiedni poziom dobrego cholesterolu. Stężenie korzystnego dla zdrowia cholesterolu HDL u dziecka lub nastolatka (2-19 lat) poniżej 35 mg/dl naraża na większe ryzyko chorób serca. Na szczęście poprzez zmianę codziennych nawyków można poprawić wyniki badań i zapobiec problemom zdrowotnym w przyszłości.

Cholesterol powinien być sprawdzany zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Aktualne wytyczne światowych towarzystw pediatrycznych zalecają, aby sprawdzać poziom cholesterolu już u dzieci w wieku 9-11 lat i kolejny raz w wieku 17-21 lat. W grupie dzieci, u których występuje zagrożenie chorobami takimi jak cukrzyca, otyłość lub jest wysoki poziom cholesterolu w rodzinie, należy wykonać badanie między 2. a 8. rokiem życia, a później między 12. a 16. rokiem życia.

Po skończeniu 20. roku życia każdy powinien sprawdzić, jaki ma poziom cholesterolu we krwi. Jeżeli wyniki są w normie, można do 40. roku życia powtarzać badanie co 3-5 lat. W przypadku złego wyniku, obciążenia rodzinnego lub chorób, konieczne może być częstsze wykonywanie testów – o szczegóły należy zapytać lekarza. W wieku 40-50 lat należy sprawdzić cholesterol co 2 lata, a po 50. roku życia – co roku.

Wyniki badania cholesterolu pozwalają ocenić ryzyko rozwinięcia chorób układu krążenia: miażdżycy, zawału serca oraz udaru. Wyższe stężenie cholesterolu LDL i trójglicerydów podwyższa ryzyko chorób serca i naczyń, z kolei wyższy cholesterol HDL je obniża. Na podstawie wyników badania można podjąć jak najszybciej działania zapobiegające wymienionym schorzeniom.

Poprzez styl życia jesteśmy w stanie wpłynąć na poziom poszczególnych frakcji cholesterolu: obniżać je lub podwyższać. Kluczowe znaczenie w poprawie wyników mają:

Czasami konieczne jest przyjmowanie leków obniżających cholesterol, tzw. statyn.