Tętno, czyli inaczej puls, to obok ciśnienia krwi jeden z najważniejszych parametrów, dzięki którym możesz dowiedzieć się, w jakiej kondycji jest twoje serce. Puls spoczynkowy jest szczególnie ważnym parametrem, ponieważ dotyczy pracy serca w czasie, kiedy odpoczywasz, czyli nic go wtedy nie zakłóca. Wysokie tętno spoczynkowe powinno zapalić ci czerwoną lampkę, ponieważ może świadczyć o tym, że zbyt mocno się stresujesz albo masz nierozpoznaną chorobę. Szybsze bicie serca od czasu do czasu zdarza się każdemu i na ogół nie świadczy o niczym poważnym. Dowiedz się, jak szybko domowym sposobem obniżyć puls.

Puls jest to częstość pracy serca wyrażona w liczbie uderzeń na minutę. Można go zbadać za pomocą pulsometru, albo przykładając palce do szyi lub nadgarstka. Prawidłowy puls u dorosłego człowieka powinien mieścić się w przedziale 70-75 uderzeń na minutę. Przyjmuje się jednak, że norma dla osoby dorosłej to 60-100 uderzeń na minutę. Za tachykardię, czyli zaburzenie pracy serca polegające na zbyt szybkim tętnie, uważa się wartość powyżej 100 uderzeń na minutę. Najlepiej mierzyć tętno po odpoczynku lub rano po przebudzeniu.

Przyczyny wysokiego tętna mogą być różne, np.:

stres,

gorączka,

wysiłek fizyczny,

odwodnienie,

spożycie kofeiny,

spożycie alkoholu,

nadczynność tarczycy,

anemia,

niedocukrzenie,

Wysokie tętno spoczynkowe często świadczy o słabej kondycji fizycznej, wynikającej z braku ruchu i siedzącego trybu życia. Jeśli twój puls stale przekracza prawidłowe wartości, jesteś narażony na rozwój poważnych chorób. Wysoki puls jest m.in. ważnym czynnikiem ryzyka zawału serca i udaru mózgu.

Jeśli pod wpływem stresu, strachu albo wypicia za mocnej kawy czujesz, że twoje serce zaczyna niebezpiecznie szybko bić, wypróbuj jeden z tych domowych sposobów.

Oddychaj głęboko. Otwórz okno lub wyjdź na świeże powietrze. Weź głęboki wdech nosem, przez kilka sekund zatrzymaj powietrze w płucach, a następnie powoli je wypuść ustami. Powtórz tę czynność kilka razy.

Otwórz okno lub wyjdź na świeże powietrze. Weź głęboki wdech nosem, przez kilka sekund zatrzymaj powietrze w płucach, a następnie powoli je wypuść ustami. Powtórz tę czynność kilka razy. Jeśli wysokie tętno jest związane ze stresem, postaraj się uspokoić i skoncentrować myśli na innych czynnościach. Sprawdź nasze sposoby na stres. Skoncentruj się na otaczających cię przedmiotach lub wybierz jakąś aktywność umysłową, np. rozwiązywanie łamigłówek, grę logiczną. To pozwala odciągnąć uwagę od niepokojących spraw i pomaga uspokoić serce.

lub wybierz jakąś aktywność umysłową, np. rozwiązywanie łamigłówek, grę logiczną. To pozwala odciągnąć uwagę od niepokojących spraw i pomaga uspokoić serce. Skoncentruj się na nieruchomym punkcie znajdującym się kilka metrów przed tobą. Oddychaj spokojnie. Licz każdy wdech i wydech od 1 do 10. Gdy dojdziesz do 10, zacznij od nowa. Powtórz kilka lub kilkanaście razy aż puls zwolni. Gdy się pomylisz w liczeniu, nie szkodzi, zacznij ponownie od 1.

znajdującym się kilka metrów przed tobą. Oddychaj spokojnie. Licz każdy wdech i wydech od 1 do 10. Gdy dojdziesz do 10, zacznij od nowa. Powtórz kilka lub kilkanaście razy aż puls zwolni. Gdy się pomylisz w liczeniu, nie szkodzi, zacznij ponownie od 1. Wypij duszkiem szklankę zimnej wody, najlepiej niegazowanej. Szybkie picie gazowanej wody może mieć przykre konsekwencje w postaci odbijania się, ale w sytuacji kryzysowej sprawdzi się każda.

najlepiej niegazowanej. Szybkie picie gazowanej wody może mieć przykre konsekwencje w postaci odbijania się, ale w sytuacji kryzysowej sprawdzi się każda. Napnij mięśnie brzucha (tak jak podczas wypróżniania). Wytrzymaj tak kilka sekund.

(tak jak podczas wypróżniania). Wytrzymaj tak kilka sekund. Gdy serce bije szybko po kawie, pij wodę, aby wypłukać kofeinę z organizmu. Wybierz się na spacer, by ją szybciej metabolizować. Poza tym świeże powietrze i spokój przyrody pozwalają uspokoić myśli i serce.

Jeśli twoje wyniki odbiegają regularnie od normy, skonsultuj się z lekarzem. Stale wysokie tętno może być pierwszym objawem rozwijającej się choroby. Niezależnie od tego, co zaordynuje specjalista, wprowadź w życie zdrowe nawyki, dzięki którym praca twojego serca wróci do normy.

Wprowadź w życie te proste zasady, aby obniżyć puls długofalowo:

Codziennie uprawiaj umiarkowaną aktywność fizyczną. Osoby wytrenowane mają niższe tętno spoczynkowe. American Heart Association zaleca co najmniej 150 minut tygodniowo ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności lub 75 minut tygodniowo intensywnej aktywności.

Osoby wytrenowane mają niższe tętno spoczynkowe. American Heart Association zaleca co najmniej 150 minut tygodniowo ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności lub 75 minut tygodniowo intensywnej aktywności. Odżywiaj się zdrowo. Wybieraj pełnoziarniste produkty zbożowe (pieczywo, makarony), grube kasze, zdrowe tłuszcze, chude mięso i nabiał, świeże warzywa i owoce. Ogranicz spożycie soli i cukru. Pamiętaj też o piciu odpowiedniej ilości wody!

Wybieraj pełnoziarniste produkty zbożowe (pieczywo, makarony), grube kasze, zdrowe tłuszcze, chude mięso i nabiał, świeże warzywa i owoce. Ogranicz spożycie soli i cukru. Pamiętaj też o piciu odpowiedniej ilości wody! Zrezygnuj z używek. Rzuć palenie, ogranicz picie alkoholu.

Zdrowy styl życia jest domowym sposobem na obniżenie pulsu. Obejmuje to również nawadnianie organizmu i sięganie po odpowiednie płyny, które mogą wspierać pracę układu krążenia.

Aby obniżyć puls, warto pić te napoje:

woda – przyspieszone tętno może być objawem odwodnienia, dlatego wypicie już samej wody może poprawić pracę twojego serca; to ważne szczególnie gdy masz gorączkę albo intensywnie ćwiczysz i tracisz więcej płynów,

– przyspieszone tętno może być objawem odwodnienia, dlatego wypicie już samej wody może poprawić pracę twojego serca; to ważne szczególnie gdy masz gorączkę albo intensywnie ćwiczysz i tracisz więcej płynów, elektrolity – wysokie tętno bywa objawem niedoboru potasu lub magnezu, dlatego warto sięgnąć po napoje, które uzupełnią brakujące pierwiastki; potas znajdziesz nie tylko w gotowych elektrolitach, ale też w soku pomidorowym, marchwiowym i wodzie kokosowej,

– wysokie tętno bywa objawem niedoboru potasu lub magnezu, dlatego warto sięgnąć po napoje, które uzupełnią brakujące pierwiastki; potas znajdziesz nie tylko w gotowych elektrolitach, ale też w soku pomidorowym, marchwiowym i wodzie kokosowej, zioła o działaniu uspokajającym – np. melisa, rumianek, szyszki chmielu, kozłek lekarski – pomogą obniżyć tętno, gdy odczuwasz napięcie i stres,

– np. melisa, rumianek, szyszki chmielu, kozłek lekarski – pomogą obniżyć tętno, gdy odczuwasz napięcie i stres, sok z buraków – zawiera azotany, które rozszerzają naczynia krwionośne i poprawiają prace układu krążenia,

– zawiera azotany, które rozszerzają naczynia krwionośne i poprawiają prace układu krążenia, sok z selera naciowego – ma działanie uspokajające i uzupełnia niedobory składników mineralnych.

Warto pamiętać, że aby obniżyć wysoki puls należy unikać alkoholu, kawy, herbaty i słodzonych napojów.

