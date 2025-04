Jeżeli pojawia się podejrzenie hiperprolaktynemii lub już wiadomo, że poziom tego hormonu jest u nas podwyższony, czas na diagnostykę. Najważniejszym badaniem pozwalającym na szukanie przyczyny lub odróżnienie chorób odpowiedzialnych za hiperprolaktynemię jest test z metoklopramidem.

Metoklopramid to lek przeciwwymiotny i pobudzający perystaltykę jelit. Jest stosowany w zapobieganiu wymiotów, a także w zaparciach. Jednak ze względu na swój mechanizm działania (jest antagonistą receptorów dopaminergicznych i tym samym pobudza produkcję prolaktyny) znalazł zastosowanie w diagnostyce przyczyn hiperprolaktynemii. Test wykonuje się wtedy, gdy stężenie prolaktyny wynosi 25-150 ng/ml, po wykluczeniu innych przyczyn hiperprolaktynemii.

Hiperprolaktynemia to wysokie stężenie prolaktyny - hormonu produkowanego przez przysadkę mózgową. Wiążą się z tym stanem objawy, które mogą skłaniać do przeprowadzenia testu z metoklopramidem, to głównie:

trudności w zajściu w ciążę,

spadek libido,

bóle głowy,

zaburzenia miesiączkowania,

ból piersi,

u mężczyzn problemy z potencją, ginekomastia.

Prawidłowa reakcja na podanie metoklopramidu to wzrost stężenia prolaktyny we krwi do maksymalnie 6 razy większego poziomu niż przed jego podaniem.

Jak każdy lek, również metoklopramid może wywoływać skutki uboczne, szczególnie w przypadku długotrwałego stosowania. Do częstych działań niepożądanych należą m.in.:

senność,

pobudzenie,

obniżenie nastroju,

niepokój,

zaburzenia widzenia,

zmiany napięcia mięśniowego (np. ruchy mimowolne, skurcze mięśni),

biegunka lub inne zaburzenia ze strony układu trawiennego.

Test diagnostyczny przeprowadza się w dwóch lub trzech etapach, najczęściej rano w szpitalu. Pacjent powinien być na czczo.

Najpierw, w tzw. punkcie 0, np. o godz. 8, pobierana jest próbka krwi, w której oznaczany jest poziom prolaktyny. Zaraz potem przyjmuje się 1 tabletkę metoklopramidu doustnie. Po godzinie, czyli w naszym przykładzie o godz. 9, znów pobierana jest krew do oznaczenia stężenia prolaktyny. Jeżeli badanie jest trzyetapowe, badanie krwi trzeba powtórzyć po następnej godzinie, czyli o 10.

Kiedy oznaczenia będą gotowe otrzymuje się profil prolaktynemii, czyli stężenia prolaktyny we krwi przed zadziałaniem metoklopramidu oraz po 60 i 120 minutach od jego podania.

Interpretacja wyniku testu z metoklopramidem zależy od tego, czy lub jak bardzo wzrósł poziom prolaktyny po podaniu leku:

poziom prolaktyny w normie i wzrost jej stężenia mniejszy niż 6 razy – nie ma hiperprolaktynemii ,

, prolaktyna wzrosła więcej niż 6 razy po godzinie badania – hiperprolaktynemia czynnościowa ,

, prolaktyna była podwyższona od początku i nie wzrosła w ogóle po podaniu – hiperprolaktynemia organiczna (gruczolak przysadki).

W przypadku podejrzenia gruczolaka przysadki wydzielającego prolaktynę konieczne jest wykonanie rezonansu magnetycznego głowy, najczęściej z kontrastem.

