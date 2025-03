Spis treści:

Awitaminoza jest to choroba spowodowana całkowitym brakiem lub dużym niedoborem określonej witaminy w organizmie. Awitaminoza jest też określana jako długotrwały i głęboki niedobór witamin. Poszczególne awitaminozy (np. awitaminoza witaminy A, C, D) prowadzą do różnych schorzeń i objawów klinicznych.

Witaminy to grupa organicznych związków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niestety organizm nie produkuje ich w wystarczających ilościach, by zaspokoić zapotrzebowanie, dlatego konieczne jest dostarczanie ich z zewnątrz, głównie z pokarmem.

Istnieje kilka możliwych przyczyn awitaminozy. Nie wszystkie są zależne od nas, niektóre są związane ze stylem życia. Poważne niedobory mogą być skutkiem:

Trzeba podkreślić, że tak poważne stany jak awitaminozy nie występują u ogólnie zdrowych osób, u których nie ma niedożywienia. W naszym regionie schorzenie wynikające z niedoboru witamin bywa związane na ogół z różnymi chorobami lub zaburzeniami. Leczenie powinno być poprzedzone badaniami i zaplanowane przez lekarza z uwzględnieniem indywidualnego stanu zdrowia i wieku.

Witamina A wspiera rozwój i wzrost, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie skóry, bierze udział w tworzeniu kości i w procesie widzenia. Do rozwoju awitaminozy witaminy A dochodzi wskutek ubogiej diety, uszkodzenia wątroby lub zaburzonego wchłaniania w układzie pokarmowym. Poważny niedobór tego związku prowadzi do wystąpienia tzw. kurzej ślepoty (czyli ślepoty nocnej) oraz zespołu suchego oka. Jest przyczyną keratomalacji, inaczej wrzodu rogówki (nieleczony prowadzi do trwałej ślepoty).

Niedobory witaminy A w krajach rozwiniętych obserwuje się rzadko. Awitaminoza witaminy A jest główną przyczyną ślepoty dotykającej niedożywione dzieci w krajach rozwijających się. Przyczynia się również do osłabienia układu odpornościowego, dlatego wiele chorujących dzieci z biednych regionów świata z tego powodu umiera.

Na awitaminozę witaminy A wskazują takie objawy jak:

Niedobór witaminy A wyraża stężenie retinolu we krwi poniżej 20 μg/dl.

Leczenie awitaminozy witaminy A polega na przyjmowaniu doustnie suplementów w postaci retinolu albo beta-karotenu, który jest przekształcany przez organizm na witaminę A. Ważne jest też wzbogacenie diety o ten związek. Jeżeli przyczyną niedoboru jest choroba organiczna, to należy ją leczyć.

Witaminę A możemy znaleźć w: rybach morskich, tranie, wątróbce wołowej, maśle, mleku, jajach, marchewce, dyni, papryce, pomidorach i pietruszce.

Awitaminoza witaminy B1 (tiaminy) prowadzi do choroby beri-beri, objawiającej się zaburzeniami działania komórek nerwowych i włókien mięśniowych, oraz zespołu Wernickego-Korsakowa (zaburzenie pracy mózgu). Do niedoboru może prowadzić alkoholizm, choroby genetyczne, choroby jelit i głodzenie.

Objawy poważnego niedoboru witaminy B1 to:

Leczenie awitaminozy B1

Leczenie awitaminozy B1 polega na doustnej suplementacji tego związku (rzadko poprzez zastrzyki). W łagodzeniu objawów neurologicznych stosowana jest dodatkowo syntetyczna forma witaminy B1, która jest rozpuszczalna w tłuszczach. Tiamina znajduje się w: drożdżach, chlebie, płatkach owsianych, roślinach strączkowych, mięsie wieprzowym (zwłaszcza schab, polędwica), jajach, ziemniakach i orzechach.

Występuje rzadko. Do awitaminozy witaminy B2 (ryboflawiny) przyczynia się intensywna aktywność fizyczna, podeszły wiek i nadużywanie alkoholu. Niektóre leki mogą sprzyjać niedoborom ryboflawiny (np. leki przeciwpsychotyczne, przeciwdrgawkowe), podobnie jak choroby przewodu pokarmowego.

Niedobór witaminy B2 powoduje takie objawy jak:

Niedobór witaminy B2 powoduje też anemię, w której liczba czerwonych krwinki jest obniżona.

Awitaminozę witaminy B2 leczy się poprzez doustną suplementację tego związku oraz wzbogacenie diety. Witamina B2 znajduje się w: rybach, nabiale, mięsie, wątrobie, drożdżach, ziarnach zbóż, sałacie, grzybach. Jest nią wzbogacana żywność – ma postać żółtego barwnika i ukrywa się pod symbolem E101.

Niedobór witaminy B3 (PP, niacyny) prowadzi do pelagry. Aktualnie występuje rzadko w krajach rozwiniętych ze względu na powszechne wzbogacanie żywności. Awitaminoza jest konsekwencją diety ubogiej w niacynę, ale też tryptofan (aminokwas będący prekursorem witaminy B3). Inne czynniki ryzyka to choroby powodujące zmniejszone wchłanianie tych związków, nadużywanie alkoholu i stosowanie niektórych leków (np. leki na gruźlicę).

Awitaminoza witaminy B3 powoduje pelagrę (inaczej rumień lombardzki), odwracalną chorobę objawiającą się 3 głównymi symptomami (tzw. "3 D" od ang. dermatitis, diarrhea, dementia):

Nieleczony niedobór witaminy B3 może być śmiertelny. Inne objawy to np. bolesność języka, depresja, silne zmęczenie i bezsenność.

Objawy niedoboru witaminy B3 zaczynają ustępować w ciągu kilku dni od rozpoczęcia doustnego suplementowania dużymi ilościami związku. Czasami lekarz może zlecić podawanie dożylne w celu uzupełnienia niedoboru. Ważna jest również odpowiednia dieta. Dobre źródła witaminy B3 to: mleko, jaja, ser, mięso, drób, wątroba, ryby, drożdże, orzechy, ziemniaki, zboża.

Awitaminoza witaminy B6 (pirydoksyny) występuje rzadko, choć może pojawiać się przy niektórych schorzeniach, jak np. niewydolność nerek, celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego, a także wskutek przyjmowania niektórych leków np. na gruźlicę.

Objawy awitaminozy witaminy B6 obejmują niedokrwistość (anemię), ponieważ związek ten bierze udział w produkcji hemoglobiny. U chorych obserwuje się takie dolegliwości jak:

Leczenie awitaminozy witaminy B6 może obejmować suplementację doustną lub dożylną w zależności od nasilenia objawów. Źródła witaminy B6 w pożywieniu to przede wszystkim: ziarna zbóż, mięso wołowe, mleko, ryby, jaja, orzechy, banany, soja, fasola. Gotowanie może zmniejszyć jej biodostępność o 10–50%.

Poważne niedobory witaminy B12 (kobalaminy) prowadzą do niedokrwistości megaloblastycznej (choroba Addisona-Biermera). Stosowanie diety wegańskiej zwiększa ryzyko awitaminozy, ponieważ źródłem witaminy B12 są głównie produkty pochodzenia zwierzęcego. Inne czynniki sprzyjające temu niedoborowi to narażenie na podtlenek azotu, zapalenie żołądka, operacje w obrębie układu pokarmowego i zaburzenia wchłaniania.

Zaniepokoić powinny takie objawy jak:

Uszkodzenie nerwów związane z awitaminozą B12 może powodować depresję, otępienie, utratę pamięci, utratę czucia, trudności z chodzeniem oraz epizody psychotyczne.

Leczenie awitaminozy witaminy B12 polega przede wszystkim na domięśniowej suplementacji kobalaminy i modyfikacji diety. Warto pamiętać, że suplementacja kwasem foliowym może maskować niedobór witaminy B12 w badaniach.

Awitaminoza witaminy C prowadzi do rozwoju szkorbutu, osłabienia naczyń włosowatych, a w konsekwencji do krwawień i uszkodzeń kości i innych struktur. Szkorbut przebiega z krwawieniem i zapaleniem dziąseł. W zaawansowanych postaciach dochodzi do wypadania zębów. Poważny niedobór kwasu askorbinowego skutkuje niedokrwistością z powodu niedostatecznego wchłaniania żelaza oraz obniżeniem odporności organizmu.

Długotrwały niedobór witaminy C prowadzi do takich dolegliwości jak:

Objawy awitaminozy witaminy C u niemowląt to:

Aby zmniejszyć awitaminozę witaminy C, należy codziennie doustnie przyjmować kwas askorbinowy tak długo, aż objawy ustąpią. Zwykle mijają w ciągu 2 tygodni, ale poważniejsze symptomy mogą utrzymywać się dłużej. Dieta powinna zawierać pokarmy bogate w ten związek, jak np.: owoce dzikiej róży, owoce cytrusowe, jagodowe, natka pietruszki, papryka, pomidory, ziemniaki.

Niedobory witaminy D występują powszechnie. Lekarze zalecają, aby każdy w miesiącach o mniejszym nasłonecznieniu (od września do kwietnia) suplementował ten związek. Zapotrzebowanie organizmu na witaminę D jest pokrywane przez syntezę skórną (w około 80%) i odżywianie. W skórze znajduje się prowitamina D, która pod wpływem promieniowania słonecznego jest przekształcana w cholekalcyferol (witaminę D3). Awitaminoza witaminy D prowadzi do krzywicy i osteomalacji (obniżonej gęstości kości), a także uszkodzenia mięśni. Dowiedziono też, że zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, depresji oraz schizofrenii.

Do objawów awitaminozy witaminy D zalicza się:

Wśród konsekwencji zdrowotnych zaniżonego poziomu witaminy D w organizmie wymienia się również stwardnienie rozsiane. Aby rozpoznać niedobór witaminy D, należy oznaczyć stężenie 25-hydroksywitaminy D (25(OH)D) we krwi.

Leczenie niedoborów witaminy D opiera się na doustnej suplementacji tego związku. Dostarczanie witaminy D wraz z jedzeniem nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania organizmu. Dieta ma więc marginalne znaczenie w uzupełnianiu niedoborów, chociaż powinna zawierać źródła witaminy D, jak ryby, jaja i nabiał.

Poważne niedobory witaminy E (tokoferolu) występują bardzo rzadko. Przyczynami są nieprawidłowości wchłaniania lub metabolizmu tłuszczu (jest on potrzebny do jej przyswajania), a w mniejszym stopniu za mała podaż tej witaminy z pożywieniem. Tokoferol ma działanie przeciwutleniające, zapobiega miażdżycy, wpływa na krzepnięcie krwi.

Objawami awitaminozy witaminy E są ataksja (problemy z koordynacją ruchową), oczopląs, osłabienie mięśni, a także demencja i zaburzenia funkcji poznawczych. Do skutków poważnego niedoboru tokoferolu należą nawracające infekcje z powodu osłabienia układu odpornościowego, problemy ze wzrokiem i opóźnienie rozwoju u dzieci.

Leczenie awitaminozy witaminy E

Leczenie chorób powodujących niedobór witaminy E jest główną strategią postępowania. Poza tym konieczna jest doustna suplementacja tego związku. Dodatkowo warto wiedzieć, że witamina E znajduje się w takich produktach jak zboża, orzechy, olej roślinny, jaja, zielone warzywa, masło, mleko, wątróbka i ryby.

Awitaminoza witaminy K prowadzi do skazy krwotocznej oraz innych zaburzeń krzepliwości krwi. Rzadko występuje z powodu nieprawidłowej diety. Niedobór witaminy K może być skutkiem nieprawidłowego wchłaniania tłuszczu (np. z powodu niedrożności dróg żółciowych, mukowiscydozy lub resekcji jelita cienkiego), rzadziej – zbyt małej ilości tłuszczu w pożywieniu. Niemowlęta karmione piersią należą do grupy ryzyka awitaminozy K. Wynika to z tego, że stężenie witaminy K we krwi jest niskie przy urodzeniu i w mleku mamy również nie ma jej za wiele.

O awitaminozie witaminy K świadczą najczęściej takie objawy jak:

Leczenie głębokich niedoborów witaminy K wymaga domięśniowego podania tego związku. W diecie należy postawić na takie produkty jak: szpinak, rośliny strączkowe, marchew, pomidor, truskawki, sery, kalafior, kapusta.

Awitaminoza może mieć różne przyczyny, dlatego zapobieganie jej nie zawsze jest możliwe. Jednak w większości przypadków do profilaktyki zalicza się przestrzeganie urozmaiconej i zdrowej diety. Niekiedy konieczna jest suplementacja, jak w przypadku witaminy D. Należy ustalić z lekarzem odpowiednią formę uzupełniania niedoborów i dawkowanie. Przyjmowanie preparatów witaminowych na własną rękę może być niebezpieczne, ponieważ istnieje ryzyko ich przedawkowania. Hiperwitaminoza również może prowadzić do problemów ze zdrowiem.