Jakie są objawy niedokrwistości?

Termin „niedokrwistość”, inaczej „anemia”, oznacza obniżenie stężenia hemoglobiny – białka odpowiedzialnego za przenoszenie tlenu we krwi poniżej wartości prawidłowych. Przyczyn niedokrwistości może być wiele i zawsze należy dążyć do ich ustalenia. Nieleczona anemia prowadzi do poważnych zaburzeń w organizmie i skrajnego wyczerpania.