Wydaje się, że o ludzkim ciele wiemy już wszystko, a już na pewno potrafimy wskazać wszystkie jego organy. Naukowcy wciąż jednak potrafią odkryć w nim coś, co może przewrócić do góry nogami całą dotychczasową medycynę. Tak właśnie się stało.

Reklama

Śródmiąższe – co to jest?

Aż trudno uwierzyć, że do tej pory tak ogromny organ pozostawał w ukryciu. Odkryli go amerykańscy naukowcy. Chodzi o interstitium, inaczej śródmiąższe, które jest obecne w przestrzeni pomiędzy tkankami. Naukowcy dowiedli bowiem, że warstwy tkanek, które są umiejscowione pod naskórkiem, są przedzielone płynem. Płyn ten sprawia, że poruszające się organy nie ulegają rozerwaniu.

Oczywiście odkrycie to nie jest „odkryciem” w najprostszym rozumieniu tego słowa: badacze wiedzieli wcześniej o istnieniu interstitium, ale nie przypisywali mu aż takiej wagi, by klasyfikować je jako odrębny organ.

Profesor Neil Theise z Uniwersytetu Medycznego w Nowym Jorku wyjaśnił, że interstitium może być uważane za jeden z największych organów w ludzkim ciele – zawiera bowiem nawet 20% wszystkich płynów ustrojowych zgromadzonych w organizmie.

Śródmiąższe było dotąd traktowane jako przestrzeń, w której gromadzą się płyny. Specjaliści doszli jednak do wniosku, że może ono nie tylko wpływać na prace innych narządów, ale też pełni ogromną rolę w diagnozowaniu rozmaitych chorób – w tym nowotworowych.

Jak to możliwe? Interstitium zawiera płyn będący źródłem limfy. Ta zaś wpływa na komórki odpornościowe, które uaktywniają się, gdy dochodzi do stanu zapalnego, a poza tym odgrywa znaczącą rolę przy powstawaniu przerzutów nowotworowych. Według specjalistów pobieranie próbek płynu śródmiąższowego i analizowanie jego składu da możliwość szybkiego diagnozowania chorób autoimmunologicznych, stanów zapalnych i nowotworów.

To jednak nie koniec: śródmiąższe może także wpływać na powstawanie zmarszczek, ponieważ jego komórki zmieniają się wraz z wiekiem i wpływają na marszczenie się skóry.

Jak widać interstitium to niezwykle tajemniczy organ, który może doprowadzić do prawdziwej medycznej rewolucji. Czekamy z niecierpliwością na to, co jeszcze może się dzięki niemu zmienić!

Reklama

Polecamy:

Krezka, czyli nowy organ w naszym ciele

5 koktajli na anemię