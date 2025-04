fot. Fotolia

Chroń swoją kobiecość

Obecnie z rakiem piersi walczy około 20% Polek zmagających się z nowotworem. Jednak specjaliści podkreślają, iż wcześnie wykryty nowotwór, a zwłaszcza ten bez przerzutów do węzłów chłonnych, jest praktycznie całkowicie wyleczalny.

5-letnie przeżycie, które oznacza wyleczenie, wynosi w tym przepadku nawet 90%.

Prawdopodobnymi oznakami raka piersi mogą być:

zmiany kształtu i wielkości piersi,

zaczerwienienia,

wyciek z brodawki,

powiększenie węzłów chłonnych w dole pachowym.

W wykryciu guzków niezawodne jest comiesięczne samobadanie, polegające na dokładnym uciskaniu piersi punkt po punkcie. Dodatkowo raz w roku każda kobieta powinna udać się do ginekologa, który zbada biust palpacyjnie oraz ultrasonograficznie. "Badanie USG piersi umożliwia wykrycie pewnej liczby nowotworów, których nie wykrywa nawet mammografia. Dodatkowo pomaga ono w różnicowaniu zmian litych i torbielowatych, szczególnie u młodych kobiet lub kobiet w ciąży" – mówi lek. med. Sebastian Woźniak.

"Diagnostykę warto uzupełnić o tradycyjne badanie lekarskie, a także o oznaczenie markera nowotworowego CA 15-3, który nie może być wykorzystywany, jako samodzielne badanie przesiewowe, ale może służyć uzupełnieniu diagnostyki" – zaznacza.

Jeżeli chodzi o badania mammograficzne, to ich wykonanie zaleca się kobietom po 35 roku życia, natomiast dla pań po 50 roku życia dostępny jest dziś program profilaktyczny zapewniający im darmowe badania mammograficzne co 2-3 lata.

