Badania ultrasonograficzne umożliwia dość dokładną ocenę organów znajdujących się w jamie brzusznej, choć niekiedy wymaga uzupełnienia innymi badaniami obrazowymi. Tak jest np. w przypadku wykonywania USG przestrzeni zaotrzewnowej - obszaru znajdującego się w tylnej części jamy brzusznej. Mieszczą się w nim są nadnercza, nerki, moczowody, aorta, żyła główna dolna, trzustka, węzły chłonne oraz niektóre odcinki dwunastnicy i jelita grubego. Niestety z powodu usytuowania przestrzeń zaotrzewnowa nie zawsze zostaje dobrze zobrazowana przez utrasonograf. Dlatego w przypadku podejrzenia jakichś schorzeń tych narządów, lepiej od razu wykonać tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny. Jeśli jednak wymagane jest zobrazowanie innych narządów jamy brzusznej USG jest jak najbardziej wskazane.

Przed USG jamy brzusznej (osoby dorosłe)

Dzień przed USG jamy brzusznej zastosuj lekkostrawną dietę. Unikaj produktów wzdymających - roślin strączkowych, pieczywa pełnoziarnistego, surowych warzyw, smażonego mięsa. Postaraj się też wypróżnić (wieczorem dnia poprzedzającego badanie lub rano, w dzień badania). Jeśli masz skłonność do wzdęć, koniecznie zażyj lek zawierający symetykon (do kupienia w aptece bez recepty). Przez 6 godzin przed badaniem nie powinnaś nic jeść. Nie wolno ci także żuć gumy i palić papierosów. Uwaga! Jeśli wykonujesz USG z powodu podejrzenia kłopotów z układem moczowym, 2 godziny przed badaniem, wypij litr niegazowanej wody (chodzi o to, by mieć wypełniony pęcherz).

Jak przebiega USG brzucha u dzieci?

Przed USG jamy brzusznej (dzieci)

USG jamy brzusznej dość często zlecane jest również najmłodszym:

