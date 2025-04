Pewnie nikt, kto wybiera się na ferie nie myśli o kontuzjach. Jeśli jednak właśnie pakujesz walizkę na wyjazd w góry, to koniecznie sprawdź, jakie urazy najczęściej przytrafiają się w czasie ferii zimowych i dowiedź się, jak sobie z nimi poradzić, by nie zepsuć sobie wymarzonego urlopu!

5 najczęstszych zimowych kontuzji, których wam nie życzymy, a które jednak się zdarzają

Podczas zimowego szaleństwa na stoku nie trudno o wypadek. Zazwyczaj do kontuzji dochodzi w wyniku niefortunnego upadku. O czym mowa? Sprawdź koniecznie!

1. Stłuczenie wywołane upadkiem

To najczęstszy uraz, o który naprawdę nie trudno. Nawet jeśli jesteś doświadczonym narciarzem, a na lodowisku czujesz się jak w domu, to możesz zaliczyć upadek. Wystarczy chwila nieuwagi. Efekt? Siniak, spuchnięcie i ogromny ból.

2. Skręcenie lub zwichnięcie kostki

Upadłaś w czasie zjazdu ze stoku narciarskiego? Od razu poczułaś ból, a twoja kostka czy nadgarstek zaczęły puchnąć? Jeśli na oba pytania odpowiedziałaś "tak", to najprawdopodobniej masz do czynienia ze skręceniem lub zwichnięciem kostki.

3. Ból kręgosłupa

Na co dzień prowadzisz siedzący tryb życia, a na samą myśl o tygodniu na stoku robi ci się słabo? Zamiast nart wolałabyś relaks w SPA lub na basenie, ale wiesz, że twoi bliscy będą nalegać na narty? Jeśli obawiasz się, że twój kręgosłup zwyczajnie w świecie nie wytrzyma tych sportowych wyczynów, bo nie jest do nich przyzwyczajony, to koniecznie rozgrzej swoje mięśnie przed wyjściem na stok! Jak? Pamiętaj o tradycyjnych ćwiczeniach rozciągających lub wypróbuj kremy rozgrzewające, które bez problemu znajdziesz w aptece.

4. Rwa kulszowa

Źle stanęłaś podczas piruetów na lodowisku? A może potknęłaś się o narty i upadłaś? To może zdarzyć się każdemu. Jeśli czujesz silny atak bólu, spowodowany uciskiem na nerw, to najprawdopodobniej masz rwę kulszową.

5. Złamanie

To chyba najczarniejszy scenariusz. O złamaniu świadczy silny ból i obrzęk, a nawet zdeformowanie kończyny. Co wtedy powinnaś zrobić? Przede wszystkim należy unieruchomić złamanie. Jeśli dojdzie do przebicia skóry, to koniecznie zatamuj krwawienie. W przypadku złamania konieczna jest pomoc lekarza.

Jak ustrzec się przed kontuzjami w czasie ferii?

Nikt z nas nie chciałby doznać urazu w czasie urlopu. Jeśli obawiasz się, że twoje mięśnie, stawy i kości mogą nie poradzić sobie z zimowym szaleństwem na stoku, to koniecznie zastosuj się do naszych zasad:

Nie zapominaj o termoterapii czyli rozgrzewce. Zanim wybierzesz się na stok zrób kilka prostych ćwiczeń, które rozluźnią twoje mięśnie. Wepnij narty i zrób kilka wypadów nogą do przodu, następnie wychylaj nogi na bok, by rozgrzać mięśnie. Zrób skłony do przodu i w bok, a następnie kilka okrążeń ramionami. Zobaczysz, że potem będziesz się wolniej męczyć, a twoje ciało będzie bardziej gibkie!

Dodatkowo możesz zastosować krem DIP Hot, który może pomóc w rozgrzaniu mięśni, a także może zwiększyć twoją efektywność. Awaryjnie spakuj do torebki żel chłodzący DIP Rilif, który może pomóc w zmniejszaniu obrzęku w przypadku stłuczenia, skręcenia, czy zwichnięcia. Jeśli po dniu na stoku twój kręgosłup szwankuje lub dopadła cię rwa kulszowa, to rozmasuj mięśnie i rozgrzej je, np. przy użyciu kremu DIP Hot. Jeśli ból jest bardzo intensywny i nie ustępuje, to koniecznie skorzystaj z pomocy lekarza!

