Spis treści:

Niedobór żelaza jest jednym z najczęstszych niedoborów na świecie, może prowadzić do niedokrwistości (anemii) i innych niekorzystnych skutków zdrowotnych u człowieka. Jednym z nich są zaburzenia snu. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że na ogół niedobory tego składnika łączymy ze zmęczeniem i nadmierną sennością, a nie bezsennością.

Naukowcy z Kanady (publikacja w Sleep Medicine Reviews, 2020) zbadali powiązanie niedoboru żelaza z rodzajem i nasileniem zaburzeń snu oraz to, czy suplementacja żelaza poprawia objawy związane ze snem. Wykazali, że deficyt tego pierwiastka może powodować ogólne zaburzenia snu, te związane z zespołem niespokojnych nóg oraz z zaburzeniami oddychania. A suplementacja żelazem jest potencjalnym sposobem na poprawienie jakość snu. Jednak należy pamiętać, że bezsenność może mieć wiele różnych przyczyn, a niedobory składników mineralnych, to tylko jedna z możliwych opcji.

Problemy ze snem szczególnie może nasilać anemia, czyli stan obniżenia hemoglobiny we krwi, który zazwyczaj wynika z niedoboru żelaza. Na łamach Chinese Medical Journal badacze wskazali, że obecność anemii była istotnie związana z większym prawdopodobieństwem wystąpienia bezsenności u dorosłych. Inne badania dowiodły, że tak jest również u dzieci.

Nie wiadomo dokładnie, co sprawia, że niedobór żelaza działa negatywnie na sen, ale istnieje kilka teorii. Wiemy, że żelazo jest jednym z najważniejszych pierwiastków organizmu. Wpływa na wiele funkcji, jak transport tlenu, produkcja neuroprzekaźników oraz energii. Aby organizm działał prawidłowo, również w zakresie snu, żelazo jest nam niezbędne.

Suplementowanie żelaza może pomagać w zmniejszaniu liczby wybudzeń w nocy i poprawie jakości snu. Należy jednak podkreślić, że niedobory tego pierwiastka powinny być leczone pod kontrolą lekarza, a wdrożenie suplementacji powinna poprzedzać zlecona przez niego diagnostyka. Leczenie niedoborów nie zawsze usunie problem. Jest wiele możliwych przyczyn bezsenności i innych dolegliwości związanych z nocnym odpoczynkiem (przeczytaj też: Bezsenność - przyczyny, leczenie).

Leczenie niedoboru żelaza, co może pomóc na kłopoty ze snem, zależy od przyczyny i nasilenia problemu. Zazwyczaj lekarz przepisuje preparaty żelaza i/lub zaleca zmianę diety. Lepiej wchłania się kompleks żelaza z witaminą C. Taki preparat podaje się 2-3 razy dziennie przed posiłkiem. Ważne jest, aby nie mieszać leku z jedzeniem, ponieważ niektóre związki w jedzeniu (np. fosforany, taniny) hamują wchłanianie pierwiastka.

Sprawdź też: Dieta na niedobory żelaza.

O niedoborze żelaza mogą świadczyć nie tylko złe wyniki badań krwi, ale też różnorodne dolegliwości. Główne objawy to:

Nie wszystkie muszą pojawić się od razu. Czasem, w zależności od stopnia niedoborów, występują tylko niektóre, a jeśli choroba się pogłębia, dołączają kolejne. Jeżeli widzisz je u siebie, zgłoś się najpierw do lekarza pierwszego kontaktu.