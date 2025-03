Spis treści:

Reklama

Menopauza jest trwałym zatrzymaniem cyklu menstruacyjnego, czego wyznacznikiem jest ostatnia miesiączka w życiu kobiety. Menopauza występuje najczęściej między 45-55 lat, ale może pojawić się w rzadkich przypadkach wcześniej lub później. Zanim u kobiety całkowicie wygasną zdolności reprodukcyjne, przez kilka lat organizm przygotowuje się do zmiany.

Żeby uznać, że to właśnie ta ostatnia miesiączka w życiu kobiety, musi minąć od niej 12 miesięcy. Po tym okresie nie można zajść w ciążę. Wcześniej mówimy o okresie okołomenopauzalnym i w tym czasie istnieje taka możliwość. Choć w tej fazie życia szansa na zajście w ciążę i jej utrzymanie się jest dużo mniejsza niż wcześniej – mówi dr Jakub Lorek, ginekolog i endokrynolog, ekspert Centrum Medycznego ENEL-MED

W okresie przed menopauzą dochodzi do zmian hormonalnych, m.in. obniża się poziom estrogenu. W rezultacie zostaje zakłócone miesiączkowanie i owulacja. Ostatecznie w trakcie przekwitania u kobiety ustaje czynność jajników, co oznacza, że przestają one produkować komórki jajowe. Kobieta staje się z tego powodu bezpłodna.

Przeczytaj więcej: Menopauza a ciąża. O czym warto wiedzieć?

Infekcje intymne w trakcie menopauzy powodują swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie miejsc intymnych, ból w czasie oddawania moczu, a czasami także ból podczas stosunku. Główną przyczyną są zmiany hormonalne w czasie menopauzy i ich następstwa: zmniejszona ilość wydzieliny w pochwie oraz cieńsze i mniej elastyczne tkanki narządów płciowych.

Aby przeciwdziałać infekcjom intymnym w czasie menopauzy, przede wszystkim należy zadbać o zdrowy tryb życia, prawidłową dietę, odpowiednią masę ciała i leczenie chorób współtowarzyszących. Otyłość, cukrzyca, dieta bogata w cukier i alkohol oraz niedobory odporności sprzyjają rozwojowi infekcji. – mówi dr Jakub Lorek, ginekolog i endokrynolog.

Leczenie infekcji intymnych w trakcie menopauzy powinno być prowadzone pod kontrolą lekarza ginekologa. Dzięki temu zostaną uwzględnione typowe dla tego okresu potrzeby.

Infekcjom intymnym sprzyja też suchość pochwy wynikająca ze spadku estrogenów w czasie okołomenopauzalnym. Zalecane są w takim wypadku estrogeny dopochwowe oraz środki nawilżające z kolagenem. Pierwsze stosuje się pod kontrolą ginekologa, drugie dostępne są bez recepty i można je zastosować samemu. Sporadyczne infekcje leczone są antybiotykami dopochwowymi bez wykonywania posiewu z pochwy, w przypadku nawrotnych warto wykonać posiew i leczyć antybiotykiem zgodnie z antybiogramem – jest to tzw. leczenie celowane – mówi lekarz.

Przeczytaj też: Domowe sposoby na infekcje intymne

Po menopauzie łatwiej przybiera się na wadze. Wynika to ze spowolnienia metabolizmu oraz niedoboru estrogenów. Co więcej, wahania nastroju, które w tym czasie się pojawiają, mogą wpływać na zmianę nawyków żywieniowych. W badaniach dowiedziono, że kobiety w tym czasie mogą mieć większą ochotę na produkty z dużą zawartością tłuszczu.

Niski poziom estrogenów sprzyja gromadzeniu się produktów przemiany materii. Po menopauzie powinna pojawić się weryfikacja, czy dotychczasowy styl życia był zdrowy. Odpowiednie nawyki związane z aktywnością fizyczną i odżywianiem z pewnością uchronią przed przybieraniem na wadze po menopauzie. Nigdy nie jest za późno, aby takowe wykształcić, jednak wymaga to systematycznej pracy – mówi ekspert.

Menopauza absolutnie nie oznacza zakończenia aktywności seksualnej. Dla wielu kobiet to bardzo ważna sfera życia. Czasami mogą jednak pojawić się komplikacje, które powodują obawy z tym związane i niechęć do zbliżeń. Na popęd seksualny w dużej mierze wpływają wahania poziomu estrogenów.

Zmiany zachodzące w organizmie kobiety po menopauzie mogą powodować suchość pochwy i obniżone libido. W takim wypadku można stosować medyczne środki nawilżające, estrogeny dopochwowe lub jeżeli te metody są niewystarczające hormonalną terapię zastępczą. Jednak sama farmakoterapia to zdecydowanie nie wszystko. Na libido znaczący wpływ ma styl życia – mówi dr Jakub Lorek, ginekolog i endokrynolog.

Aby poprawić jakość życia intymnego po menopauzie, warto zadbać o siebie na różne sposoby. Pomocne będą spacery lub inne formy aktywności fizycznej, obcowanie z kulturą, masaże i inne najdrobniejsze rzeczy, które pozwalają cieszyć się życiem, poprawiają także libido i życie seksualne.

Okres menopauzy wiążę się z pojawieniem się przykrych dla kobiet objawów, które mogą mieć różne nasilenie. Szczególnie dokuczliwe są uderzenia gorąca, zlewne poty, drażliwość, kołatania serca, zawroty głowy, obniżenie nastroju. Aby je złagodzić, lekarz może zalecić hormonalną terapię zastępczą. Jest ona wskazana także u kobiet, u których doszło do wcześniejszej menopauzy w celu ochrony przed osteoporozą i chorobami układu sercowo-naczyniowego. Kolejnym wskazaniem są zaburzenia seksualne, w których nie pomaga leczenie miejscowe.

Środki hormonalne zwiększają ryzyko raka piersi, jednak u kobiet bez obciążających czynników (np. czynników genetycznych, otyłości), ryzyko to jest tylko nieznacznie zwiększone. Dowiedziono także, że terapia dwuskładnikowa zwierająca progesteron i estrogen chroni przed zachorowaniem na raka endometrium. Stosowanie hormonalnej terapii zastępczej jest przeciwwskazane u kobiet po przebytej chorobie zakrzepowo-zatorowej oraz tych, które chorują na nadkrzepliwość. U zdrowych pacjentek ryzyko zakrzepicy jest niewielkie i może być kontrolowane poprzez wykonywanie odpowiednich badań – wyjaśnia lekarz

Menopauzy nie należy się obawiać. Jest to kolejny etap w życiu, dla wielu pacjentek, wiążący się z bardzo pozytywnymi aspektami.

Brak uciążliwości związanych z miesiączkowaniem oraz brak konieczności stosowania antykoncepcji po menopauzie to korzyści zdecydowanie podkreślane przez pacjentki. U około 80% kobiet pojawiają się objawy związane z menopauzą, jednak w większości przypadków są one łagodne. W zdecydowanej większości przypadków mogą być skutecznie kontrolowane przez ginekologa – mówi dr Jakub Lorek, ginekolog i endokrynolog.

Aby zmniejszyć obawy związane z menopauzą, dobrze jest zasięgnąć trochę wiedzy na jej temat wcześniej. Okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Dzięki większej świadomości na temat tego, czego kobieta może się spodziewać i jak przeciwdziałać trudnościom, można uniknąć wielu przykrych odczuć związanych z czasem przekwitania.

Reklama

Czytaj także:

Stres może przyspieszać menopauzę. Jak poradzić sobie z nerwami?

Chcesz sprawdzić, czy przechodzisz menopauzę? Wykonaj domowy test

Zaburzenia hormonalne – przyczyny, objawy, jak wyregulować hormony?

Brak miesiączki – przyczyny, skutki, badania i leczenie

Okres co 2 tygodnie? Co jest przyczyną zaburzeń cyklu miesiączkowego?