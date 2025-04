Pojawienie się zielonego kataru u dziecka zwykle budzi u rodziców niepokój i chęć podania malcowi antybiotyku. Czy jest to konieczne? Jakie problemy zdrowotne może sygnalizować taki nieżyt nosa? Zapytałyśmy o to lek. Agnieszkę Czesak, pediatrę Grupy LUX MED.

Co oznacza zielony katar u dziecka?



Lek. Agnieszka Czesak: Katar jest jedną z najczęstszych infekcji u dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym. Jest objawem zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. W większości przypadków przyczyną są wirusy, zdecydowanie rzadziej – bakterie.

Początkowo wydzielina w nosie jest przezroczysta, wodnista, a po kilku dniach staje się gęsta i mleczna. W większości sytuacji na tym etapie infekcja ulega wygaszeniu. Jednak u niektórych dzieci katar ulega nadkażeniu bakteryjnemu i zmienia kolor na zielonkawy. Rzadko wiąże się to z koniecznością stosowania antybiotyków.

Problem pojawia się, kiedy wystąpi gorączka, dreszcze, ból głowy, intensywny kaszel. Katar z takimi objawami nie powinien być leczony bez konsultacji z lekarzem.

Zwykle katar trwa 7 dni, ale u małych dzieci może utrzymywać się dłużej i trwać do 2 tygodni. W tym czasie chore dziecko może zakażać inne osoby.

Czy taki katar może sygnalizować alergię?



Tak, często nawracające katary mogą sugerować alergię, ale na pewno o niej nie przesądzają. Przy podejrzeniu alergii należy wykonać dodatkowe badania. Często przyczyną, szczególnie u dzieci w wieku przedszkolnym, jest przewlekle powiększony i w stanie zapalnym migdałek gardłowy.

Wskazana jest wtedy konsultacja laryngologa i obserwacja stanu zaawansowania choroby, a w niektórych przypadkach wymagany jest zabieg usunięcia migdałka.

Jak rozpoznać katar alergiczny?

Wróćmy jednak do nieżytu nosa. Jak leczyć zielony katar u dziecka i jak mu pomóc domowymi sposobami?



Leczenie kataru, także o zabarwieniu zielonkawym, opiera się na stosowaniu leków przeciwzapalnych, kropli obkurczających do nosa, płukaniu nosa fizjologicznym roztworem soli, a w fazie gęstego wycieku – stosowania leków mukolitycznych, czyli rozrzedzających wydzielinę.

Bardzo ważne jest odpowiednie nawodnienie organizmu, higiena nosa oraz przebywanie dziecka w chłodnym i nawilżonym pomieszczeniu. Zbyt wysoka temperatura w pokoju (powyżej 22-23 stopni Celsjusza) nie daje możliwości dobrego udrożnienia nosa, pogarsza oddychanie przez nos i w efekcie prowadzi do wydłużenia okresu chorób.

Nawet przy z pozoru błahych katarach u dzieci dużą rolę odgrywają szczepienia, szczególnie przeciwko pneumokokom. Choć są one stosowane przeciwko tzw. inwazyjnej chorobie pneumokokowej, to u zaszczepionych znacznie rzadziej dochodzi do zakażeń o ograniczonym umiejscowieniu, np. w jamie nosowej. Szczepiąc dziecko przeciwko bardzo poważnym chorobom, dbamy o znaczne zmniejszenie ogólnych zachorowań u naszych dzieci.

A co myśli Pani o homeopatii? Czy warto ją stosować w takim przypadku?



Nie. Podczas leczenia kataru proponuję nie stosować metod homeopatycznych, które mogą przedłużyć chorobę, a opóźniając właściwe leczenie tym samym doprowadzić do groźnych powikłań.

