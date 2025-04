Zatkany nos to nic przyjemnego nawet dla dorosłego, a co dopiero dla dziecka! Maluch nie może ani spać, ani jeść, a zalegająca wydzielina drażni gardło (to dlatego dzieci podczas kataru często wymiotują). Krótko mówiąc: niby katar to nie choroba, ale kłopotów przy nim jest sporo. Jak pomóc pociągającemu noskiem maluszkowi?

Nawilżaj nosek

Podrażniona i wysuszona śluzówka w nosie przestaje pełnić funkcje ochronne. Łatwo mogą wtedy tą drogą przeniknąć do organizmu nie tylko wirusy, ale i bakterie – z tego powodu mówi się, że katar toruje drogę poważnym infekcjom. Aby nie dopuścić do powikłań, nawilżaj błony śluzowe na kilka różnych sposobów:

Podawaj dużo picia. Jeżeli karmisz naturalnie, częściej przystawiaj dziecko do piersi: pilnuj wtedy, aby jego główka była wyżej niż klatka piersiowa. Jeśli maluch skończył pół roku, może też popijać wodę albo np. letnią herbatkę rumiankową. Nawilżaj powietrze. Ustaw nawilżacz w pokoju (niech działa przez całą dobę) lub rozwieś mokre ręczniki przy łóżeczku dziecka. Wkraplaj do noska sól fizjologiczną. Rób to trzy razy dziennie, najlepiej przed karmieniem i spaniem. Sól fizjologiczna rozrzedzi wydzielinę i ułatwi jej usuwanie. Kiedy chcesz je wpuścić do lewej dziurki, przekręć ostrożnie główkę leżącego malucha w prawo i odwrotnie. Poczekaj chwilę, aby kropelki spłynęły w głąb noska. Dziecku, które już siedzi, możesz też zamiast soli fizjologicznej wpuścić do noska trochę roztworu wody morskiej w spreju.

Jak leczyć katar u niemowlaka?

Oczyszczaj nos z wydzieliny

Zazwyczaj wystarczy jak najczęściej kłaść dziecko na brzuszku albo nosić je w pionowej pozycji, aby wydzielina sama wypłynęła z noska. Jeżeli jednak to nie skutkuje, po każdym zakropleniu soli fizjologicznej oczyszczaj nosek za pomocą aspiratora. Ten prosty przyrząd jest o wiele lepszy niż wciąż jeszcze popularna gruszka do nosa – łatwo go czyścić i jest tak skonstruowany, aby nie uszkodzić delikatnej błony śluzowej.

Włóż ostrożnie końcówkę aspiratora do jednej dziurki noska dziecka, a ustnik do swoich ust. Przytrzymaj główkę malucha, zatykając jednocześnie drugą dziurkę w nosku (to zwiększy podciśnienie i ułatwi odsysanie wydzieliny) i delikatnie wciągnij powietrze.

Osuszaj miejsce nad wargą

Wilgotna skóra może się w tym miejscu macerować i łuszczyć. Po osuszeniu smaruj ją łagodzącą podrażnienia maścią z witaminą A albo z pantenolem. Możesz też skrzydełka nosa i miejsce pod noskiem smarować maścią majerankową, która działa przeciwbakteryjnie i ułatwia oddychanie.

Wychodź na spacer

Zwykły katar bez gorączki nie jest przeciwwskazaniem do spaceru. Świeże powietrze obkurczy nieco śluzówkę w nosie, więc dziecku będzie łatwiej oddychać. Jeżeli jednak musicie zrezygnować ze spaceru, dwa albo trzy razy w ciągu dnia wywietrz dokładnie całe mieszkanie, aby wywiać zarazki.

Obserwuj

Gdy wydzielina z noska zmieni kolor na zielonkawy, może to (choć nie musi!) oznaczać, że do gry wkroczyły bakterie. W takim wypadku malucha powinien obejrzeć pediatra. Trzeba się też do niego wybrać, jeśli katar trwa dwa tygodnie i nie mija mimo leczenia – to może być objaw alergii. Pamiętaj, że tylko lekarz może zadecydować o podaniu leków przeciwalergicznych.

Krople? Tak, byle nie za długo

Jeśli nosek jest zatkany, ulgę dziecku może przynieść wpuszczenie do każdej dziurki po kropelce preparatu obkurczającego śluzówkę. Jednak nie stosuj tego typu kropli bez porozumienia z lekarzem.

Pediatrzy ostrzegają, że zbyt długie (trwające więcej niż trzy, cztery dni) i zbyt częste używanie takich środków może doprowadzić do tzw. polekowego nieżytu nosa, a to oznacza, że obrzęk śluzówki może się utrzymywać mimo leczenia.

Dowiedz się więcej o kroplach do nosa: dlaczego mogą być groźne?

Czego nie wolno robić?

Pamiętaj o poniższych zasadach:

Nie czyść noska patyczkami kosmetycznymi ani np. skręconym rożkiem chusteczki higienicznej – to nie tylko niepotrzebne, ale i szkodliwe. W ten sposób można nie tylko wepchnąć wydzielinę głębiej, ale także uszkodzić delikatną śluzówkę w nosku.

ani np. skręconym rożkiem chusteczki higienicznej – to nie tylko niepotrzebne, ale i szkodliwe. W ten sposób można nie tylko wepchnąć wydzielinę głębiej, ale także uszkodzić delikatną śluzówkę w nosku. Nie używaj gumowej gruszki . Może to spowodować uszkodzenia w dziecięcym nosa. Po chwilowej uldze stan malucha się pogarsza, gdyż następuje dodatkowe przekrwienie błony śluzowej. Z czasem robi się tam strupek, który dodatkowo utrudni oddychanie.

. Może to spowodować uszkodzenia w dziecięcym nosa. Po chwilowej uldze stan malucha się pogarsza, gdyż następuje dodatkowe przekrwienie błony śluzowej. Z czasem robi się tam strupek, który dodatkowo utrudni oddychanie. Nie kładź malucha na płasko. Wtedy wydzielina zamiast spływać w dół, będzie zalegała w gardle, i łatwo może stać się pożywką dla chorobotwórczych bakterii. Zanim położysz maluszka spać, podłóż kilka książek pod nogi łóżeczka tak, aby jego główka była wyżej niż klatka piersiowa.

