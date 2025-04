Sauna na przeziębienie to byłby świetny pomysł, gdyby nie to, że... nie działa w czasie infekcji tak, jakby się chciało. Mimo to nadal panuje przekonanie, że zmuszenie organizmu do wypocenia się, wygrzania w saunie pomaga walczyć z infekcjami. Czas rozprawić się z tym mitem i na pytanie „co na przeziębienie?” nie odpowiadać „idź do sauny”.

Wiele osób zastanawia się, czy sauna pomaga na przeziębienie, a wiele osób jest skłonnych uwierzyć, że tak jest. Skąd ten pomysł? Ano stąd, że gdy „coś nas bierze”, dobrze jest się wypocić. I faktycznie, czasami, gdy ktoś zapakuje się do łóżka, wypije gorącą herbatę z malinami i przez noc porządnie się wypoci, infekcja mija, jak ręką odjął. A w saunie przecież człowiek się wygrzewa i poci, prawda? Prawda, ale…

Czy można korzystać z sauny podczas przeziębienia?

Jeśli przeziębieniu nie towarzyszy gorączka, teoretycznie z sauny można skorzystać, o ile nie towarzyszy mu podwyższona temperatura ciała. Gorączka jest przeciwwskazaniem do sauny, każdej – suchej, mokrej i na podczerwień (infrared).

Praktycznie jednak nawet w czasie przeziębienia bez gorączki lepiej z sauny zrezygnować. W czasie infekcji organizm musi się zmierzyć z atakiem drobnoustrojów. W tym czasie najlepiej izolować się od ludzi, aby:

nie zakażać innych ,

, nie narażać się na ewentualne „podłapanie” czegoś jeszcze, gdy organizm i tak już walczy z infekcją.

Sauna wzmacnia odporność, ale ten efekt pojawia się wtedy, gdy korzysta się z niej w pełni zdrowia. Narażanie organizmu na stres cieplny, a jest nim wizyta w saunie, może dodatkowo osłabić organizm, zamiast pomóc mu w obronie przed rozwojem infekcji. Zatem w najlepiej pojmowanym własnym interesie, lepiej do sauny nie iść z przeziębieniem, a na pewno nie należy tego robić przy gorączce. Niezależnie od typu sauny.

Dodatkowo osłabiająco może zadziałać utrata wody z organizmu, która towarzyszy intensywnemu poceniu się. Nie bez powodu lekarze zalecają intensywne nawadnianie się w czasie przeziębienia. Sauna niestety działa przeciwnie.

Masz jeszcze jakieś wątpliwości? Może to cię przekona: badanie przeprowadzone w 2010 r. i opublikowane w australijskim wydawnictwie naukowym wykazało, że korzystanie z sauny nie pomaga na przeziębienie, a może wręcz zaszkodzić.

Przy okazji obalmy jeszcze jeden mit: sauna to nie detoks i nie da się „wypocić” przeziębienia. W pocie nie ma toksyn, jest tam głównie woda, sól i odrobina tłuszczu.

Nie ma żadnych dowodów na to, że wizyta w saunie pomaga na ból gardła. Co więcej, oddychanie bardzo suchym powietrzem, jakie jest w saunie fińskiej (suchej), może nasilić dolegliwości, gdyż może wysuszyć błonę śluzową gardła, zwłaszcza podczas oddychania przez usta.

Z pewnością lepiej w takiej sytuacji zdecydować się na łaźnię parową (tzw. saunę mokrą inaczej hammam). W jej komorze panuje bardzo wysoka wilgotność, która nawilży śluzówki, co jest korzystne przy bólu gardła. Pozostaje natomiast kwestia przegrzewania ciała – nie zawsze jest to dobry pomysł przy przeziębieniu, o czym pisaliśmy wyżej.

fot. Kaszel a sauna/ Adobe Stock, Minerva Studio

Zakładając, że kaszel jest wynikiem zapalenia oskrzeli i przebiega z gorączką, lepiej do sauny nie iść – gorączka wyklucza z korzystania z sauny. Gdy gorączka spadnie, pacjent poczuje się wyraźnie lepiej, a kaszel pozostanie, wtedy warto iść do łaźni parowej, na pewno nie do suchej. Suche powietrze nie zadziała na płuca dobrze ani przy kaszlu suchym, ani mokrym, może wręcz podrażnić oskrzela.

W łaźni parowej panująca tam wilgotność będzie sprzyjała rozrzedzaniu wydzieliny i odkrztuszaniu jej. Zatem „sauna mokra” może działać wspierająco w rekonwalescencji po infekcji dróg oddechowych. Podobnie korzystnie może zadziałać sauna przy katarze. Ale… tak samo zadziałają nawilżające inhalacje na kaszel, które można zrobić w domu.



