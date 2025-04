Syrop na katar dla dziecka potrafi załagodzić objawy. Katar jest uciążliwy dla dorosłych, a co dopiero dla dzieci! Zatkany nos u malucha nie tylko utrudnia oddychanie, ale też jedzenie, mogąc prowadzić do groźnych powikłań, np. zapalenia płuc. Wszystko przez to, że dzieci nie umieją wydmuchiwać nosa, a wydzielina może spływać im do oskrzeli.

Przy katarze u dziecka warto zastosować domowe sposoby, które szybko przynoszą ulgę: nawilżanie pomieszczeń, podawanie maluchowi napojów, stosowanie inhalacji na katar, odciąganie wydzieliny z nosa czy wkraplanie do niego soli fizjologicznej. Rodzice przeziębionych dzieci posiłkują się też farmaceutykami z apteki, najczęściej syropami na katar. Czym kierować się przy ich wyborze?

Najważniejsze przy wyborze syropu na katar dla dzieci są dwa aspekty: wiek dziecka i skład syropu. Musimy pamiętać, że u bardzo małych dzieci podawanie takich preparatów nie jest wskazane.

W przypadku dzieci poniżej 2. roku życia należy unikać stosowania dostępnych bez recepty syropów na przeziębienie i katar, ponieważ mogą wywoływać objawy niepożądane. Poniżej 3. miesiąca życia można stosować jedynie niektóre preparaty na katar w kroplach do nosa – wyjaśnia lek. med. Beata Jabłońska – pediatra, lekarz rodzinny z Centrum Medycznego Damiana w Warszawie.

Syropy na katar kupowane w aptece należy ocenić pod kątem ich składów – nie powinny się w nich znaleźć na przykład barwniki i aromaty. Takie składniki mogą powodować u dzieci działania niepożądane takie jak: wysypki, bóle brzucha czy biegunki. Lepiej postawić na produkty naturalne, dobrej jakości. Zawsze należy dokładnie przeczytać ulotkę stosowanego preparatu. A co jest wskazane?

U dzieci powyżej 3. roku życia stosujemy syropy na katar zawierające: wyciąg z czarnego bzu, pelargonii afrykańskiej, owoców aceroli, werbeny, kwiatu dziewanny, siarczanu cynku. Nieco skracają one czas trwania i nasilenie objawów przeziębienia – tłumaczy lek. med. Beata Jabłońska.

U dzieci możemy też zastosować samodzielnie przygotowany syrop na katar. Polecane są syropy z buraka lub syropy z cebuli i czosnku zasypanych niewielką ilością cukru lub miodu np. gryczanego. Ten ostatni zawiera glikozydy i wiele enzymów, a także minerały – między innymi siarkę, potas, magnez, wapń i fosfor oraz witaminę A, B, C i E, wzmacnia więc organizm i wspomaga w walce z chorobą i katarem.

Domowe syropy na katar można podawać dzieciom po 1. roku życia w czasie kataru lub profilaktycznie – złagodzą objawy przeziębienia i wzmocnią układ odpornościowy. Podobne działanie wykazuje mikstura przygotowana z czosnku, soku z cytryny, miodu i imbiru – dodaje lek. med. Beata Jabłońska.

Pamiętajmy, że jeśli katar u malucha zmienia się w ropny i towarzyszą mu dodatkowe objawy (kaszel, gorączka, ból ucha), najlepiej skonsultować się z lekarzem.

