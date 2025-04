Gdy mowa o wzmacnianiu odporności, zazwyczaj przychodzi nam na myśl przyjmowanie witamin w postaci kolorowych pastylek i pigułek. Nie wymaga to wiele wysiłku, trudu ani uwagi. Zapewne dlatego tak często uciekamy się do tej metody, zapominając, że najlepszym źródłem witamin jest natura, a dokładnie – jedzenie.

Warzywny kalejdoskop

Podstawą jest spożywanie różnorodnych warzyw (które powinny być obecne przy każdym posiłku), dzięki czemu dostarczymy organizmowi szeregu potrzebnych składników odżywczych.

• Czerwona papryka – bogata w witaminę C, żelazo, beta karoten oraz przeciwutleniacze; sprawdza się doskonale jako dodatek do mięsa, ryb, drobiu a nawet zup.

• Por – zawiera witaminę C, beta karoten, potas i fosfor; najlepiej smakuje w surówkach połączony z tartym jabłkiem, który niweluje ostry smak.

• Seler – ma w sobie oprócz ok. 86 cennych składników także o wiele więcej witaminy C, witaminy z grupy B, kwas foliowy, witaminę PP oraz cynk, potas, wapń, żelazo; wyśmienicie smakuje jako surowa przekąska w ciągu dnia lub gotowana, jako składnik surówek lub zup jarzynowych.

• Pomidor – bogaty w witaminę C, kwas foliowy, beta karoten; jedno z najpopularniejszych warzyw, które świetnie smakuje w sałatkach (np. z serem mozzarella lub z cebulą), na kanapce lub zapiekany, np. z bakłażanem.

• Rośliny strączkowe (bób, groch, fasola, soczewica) – zawierają białko, tłuszcze wielonienasycone i związki mineralne, stanowią wyśmienity dodatek do zup, sałatek, puree lub specjalnych warzywnych przecierów.

• Rzeżucha – poza zastosowaniem czysto świątecznym, warto dodawać ją na kanapkę, do twarożku lub sałatki, gdyż posiada dużo witaminy C, żelaza, magnezu oraz jodu.

• Brokuł – cenne źródło błonnika, kwasu foliowego, beta karotenu oraz witaminy C; gotowany na parze może być smaczną podstawą sałatki, kremowej zupy brokułowej, a zapiekany – warzywnej zapiekanki.

• Czosnek – jego dobroczynnego wpływu na organizm nie trzeba przypominać, choć wielu ludzi odstrasza jego zapach; niemniej jednak warto przyrządzić z niego specjalny krem do smarowania pieczywa (świeży czosnek trzemy na miazgę, dodajemy natkę pietruszki, seler, łyżkę masła i mieszamy).

Ryby nie tylko od święta

Ryby są cennym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, które są niezastąpione w prawidłowym rozwoju układu nerwowego, wspomagają wzrok oraz chronią drogi oddechowe przed infekcjami. Tuńczyk świetnie nadaje się jako dodatek do sałatek, zapiekanek lub pizzy, łosoś wyśmienicie smakuje w postaci smażonej, pieczonej lub grillowanej, sandacz jako dodatek do bagietki, smażony lub duszony halibut, pstrąg z grilla, pulpety rybne, zapiekanka rybna – takich przykładów smacznych i zdrowych dań z ryb można podawać wiele.

Owocowy raj

Jeśli mowa o zawartości witamin i składników odżywczych, owoce stanowią ich niewyczerpane źródło. Poza tym są idealne do pełnienia roli zdrowych deserów, gdyż sposobów ich podania lub przyrządzenia chyba nikt nie jest w stanie zliczyć.

• Jabłko – jest niezastąpionym sprzymierzeńcem w ochronie przed przeziębieniem i walce z wolnymi rodnikami, wspiera układ odpornościowy organizmu; najlepiej jest spożywać go wraz ze skórką, gdyż właśnie pod nią znajduje się najwięcej soli wapnia i żelaza; można jeść go na surowo lub w postaci pieczonej.

• Banany – zawierają inulinę, prebiotyk, który odpowiada za stworzenie przyjaznego środowiska do rozwoju probiotyków; wyśmienicie smakuje na surowo, w postaci pieczonej, jako dodatek do owocowej sałatki lub jogurtu.

• Owoce cytrusowe – są bogate w witaminę C i świetnie nadają się do przyrządzania napojów i koktajlów, np. koktajlu pomarańczowo-cytrynowego.

• Maliny, truskawki, borówki, jagody, wiśnie – nawet w postaci mrożonej nie tracą swoich wartości odżywczych, dzięki czemu idealnie nadają się do jedzenia zimą, aby przełamać monotonię cytrusów; świetnie smakują w koktajlach, sałatkach owocowych, jako dodatek do ciast, serników i mlecznych deserów.

Jak widać, natura zadbała, żeby nie brakowało nam źródeł bezcennych dla naszego organizmu składników odżywczych, które na dodatek pozwalają poszaleć w kuchni i przygotować coś nie tylko zdrowego, ale także smacznego. Czy zatem warto ograniczać się tylko do witaminowych pastylek?

Reklama