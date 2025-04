O zagrożeniu zakażeniem w środkach masowego transportu decyduje wysoka zaraźliwość grypy, warunki higieniczne podróży oraz ilość pasażerów w zamkniętych pomieszczeniach. Zagrożenie wynikające z podróży wzrasta wraz z okresem jej trwania.

Zagrożenia związane z podróżą w dużym stopniu zależą od okresu rozwoju epidemii na danym terenie.

Ograniczenia w podróżowaniu

Administracyjne ograniczenia podróży i zakazy podróżowania nie są rekomendowane przez WHO, gdyż tylko pozornie mogłyby służyć zapobieganiu szerzenia się epidemii grypy, a w rzeczywistości mogłyby spowodować katastrofalne skutki dla gospodarki. W konsekwencji utrudniłoby to walkę z epidemią grypy. Poza tym byłyby nieskuteczne ze względu na brak szerszych możliwości ich egzekwowania. Jedyna uzasadniona reakcja władz sanitarnych w tym zakresie polega na rekomendowaniu dobrowolnego ograniczenia podróży do krajów, w których nowa grypa A(H1N1) szerzy się w populacji.

Co może zrobić pasażer dla zmniejszenia prawdopodobieństwa zakażenia grypą siebie lub innych w podróży?

Zdecydowanie unikać podróżowania przy występowaniu objawów grypowych.

Przed podróżą zaszczepić się przeciw grypie sezonowej i, jeśli będzie taka możliwość, również przeciw nowej grypie A(H1N1).

W czasie podróży przestrzegać zasad higieny w czasie kaszlu, zwłaszcza zakrywać nos i usta chusteczkami jednorazowymi oraz mycia lub dezynfekcji rąk po każdym użyciu tych chusteczek.

W miarę możliwości unikać bliskiego kontaktu „twarzą w twarz” z innymi podróżnymi.

Zalecane jest podróżowanie z własnym mydłem i ręcznikiem lub zapasem jednorazowych serwetek papierowych, nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki higieniczne w środkach transportu rzadko zapewniają możliwość częstego mycia rąk.

Unikać niepotrzebnego dotykania powierzchni i przedmiotów wyposażenia pojazdu, a po kontakcie z często dotykanymi przedmiotami, np. z klamką, dezynfekować ręce.

W komunikacji miejskiej

Podobne, choć mniej nasilone, zagrożenie zakażeniem niesie ze sobą korzystanie ze środków komunikacji miejskiej. I w tym przypadku należy przestrzegać zasad higieny kaszlu, unikać kontaktu „twarzą w twarz” i dotykania rękami przedmiotów. Po wyjściu ze środka komunikacji miejskiej wskazane jest każdorazowo mycie/zdezynfekowanie rąk. W czasie nasilenia epidemii może być uzasadnione noszenie maseczek, zakrywających nos i usta w miejscach zgromadzeń, w tym w środkach komunikacji miejskiej.

Co mogą zrobić przewoźnicy, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo szerzenia się zakażeń drogą powietrzną ?

Instruować pasażerów przez ulotki i plakaty o sposobach działań profilaktycznych w czasie podróży.

Utrzymywać w czystości środki transportu i miejsca oczekiwania pasażerów. Zapewnić odpowiedni poziom czystości i zaopatrzenia w środki higieniczne sanitariatów.

Poinstruować personel o konieczności odosobnienia lub zaopatrzenia osób, u których wystąpiły objawy grypy w czasie podróży, w maseczki na nos i usta.

Stosować się do zaleceń służb sanitarnych krajów, w których odbywa się podróż w zakresie działań profilaktycznych, jak i powiadamiania tych służb o przypadkach zachorowań.

Powiadamiać pasażerów o wymaganiach służb sanitarnych w stosunku do osób podróżujących na terenie kraju, gdzie odbywa się podróż.

Jeśli jest to realne, pożądane byłoby mycie i dezynfekcja środków transportu przed podróżą.

Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Państwowy Zakład Higieny