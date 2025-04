Spis treści:

Inhalacje to jedna z podstawowych metod leczenia chorób dróg oddechowych. Szczególnie chętnie wykorzystuje się je u dzieci. Za pomocą inhalatora można podawać leki oraz inne substancje, które pomagają złagodzić objawy ze strony dróg oddechowych, najczęściej kaszel. Aby leczenie było skuteczne, ważne jest, żeby prawidłowo wykonywać inhalację i właściwie używać inhalatora. Wydawałoby się, że to żadna filozofia, a jednak nie zawsze wiemy, jak to robić.

W większości przypadków można robić inhalację na noc. Wyjątkiem jest inhalacja z leków wykrztuśnych, którą należy wykonywać co najmniej 4 godziny przed snem (do godz. 17). Leki wykrztuśne pobudzają nabłonek dróg oddechowych do usuwania zalegającej wydzieliny i zmniejszają jej lepkość, co powoduje nasilone odkrztuszanie. Zrobienie takiej inhalacji przed spaniem uniemożliwiłoby spokojny wypoczynek.

Na noc można za to robić inhalacje parowe, z soli fizjologicznej, a nawet ze sterydów. Trzeba jednak pamiętać, że po inhalacji z roztworu soli fizjologicznej zalecane jest oklepanie pleców, aby ułatwić usunięcie wydzieliny z dróg oddechowych. Po inhalacji ze sterydów trzeba przepłukać usta, umyć twarz i najlepiej umyć też zęby (więcej: najczęstsze błędy przy inhalacji sterydów). Dzięki temu zapobiegamy takim problemom, jak chrypka i grzybica jamy ustnej, której sprzyja przyjmowanie sterydów.

Chociaż zazwyczaj można robić inhalacje na noc, to żeby były one skuteczne, warto się trzymać kilku zasad. Oto czego nie robić i dlaczego:

Nie rób inhalacji na leżąco. Pozycja leżąca podczas inhalacji powoduje, że lek nie trafia wystarczająco głęboko do dróg oddechowych w takiej ilości, jak powinien. Małe dziecko można położyć na własnej klatce piersiowej lub w pozycji półleżącej, a starsze w trakcie inhalacji powinno siedzieć. Jeśli chory musi przebywać w pozycji leżącej, to do inhalacji w takich przypadkach stosuje się inne nebulizatory.

Nie idź spać od razu po inhalacji. Po podaniu leków rozrzedzających wydzielinę, trzeba najpierw oklepać plecy i wykasłać się. A po sterydach umyć twarz i przepłukać usta.

Po podaniu leków rozrzedzających wydzielinę, trzeba najpierw oklepać plecy i wykasłać się. A po sterydach umyć twarz i przepłukać usta. Nie rób inhalacji "na odległość". Aby ułatwić inhalację u dziecka, rodzice czasami tylko trzymają maseczkę w okolicy twarzy. Jest to błąd. Maseczka powinna ściśle przylegać do twarzy i obejmować nos i usta (inaczej mniej leku trafi do płuc). Mgiełkę trzeba wdychać ustami, a nie nosem. Gdy tylko dziecko zdobywa umiejętność wdychania leku przez ustnik (ok. 3. roku życia), to powinniśmy wprowadzić do inhalacji ustnik.

Sprawdź: Jak czyścić inhalator?

Wprawdzie raczej nie jemy na noc, ale warto też pamiętać, że krótko przed i po inhalacji nie powinno się jeść i zbyt dużo pić. Dotyczy to zwłaszcza podawania leków wykrztuśnych albo roztworu soli fizjologicznej. Nasilony odruch kaszlu może spowodować wymioty, gdy żołądek będzie przepełniony.

