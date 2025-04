To urządzenie jest prawie w każdym domu, w którym mieszkają dzieci. Niezastąpione w sezonie jesienno-zimowym, gdy kaszel i katar to niemal codzienność. Zdecydowanie inhalator to zbawienie dla niejednej rodziny i zasługuje na wszelkie peany, tyle że niestety często zapominamy o podstawowej sprawie – właściwym czyszczeniu i konserwowaniu inhalatora. Każdorazowe mycie elementów używanych do nebulizacji (maseczka, ustnik, pojemnik na lek) jest bardzo ważne, ponieważ urządzenie ma kontakt z ogromną ilością drobnoustrojów. Inną kwestią jest pozostałość leku oraz zanieczyszczenia, których także należy się pozbyć. Jeśli jest taka potrzeba, inhalator powinien być też regularnie dezynfekowany.

To, że inhalator należy czyścić po każdym użyciu, aby usunąć resztkę leku, zarazki i inne zanieczyszczenia, powinno być dla każdego oczywiste. Jak to robić? To zależy od konkretnego sprzętu, częstości używania oraz przeznaczenia. Są różne rodzaje inhalatorów: tłokowe (pneumatyczne), proszkowe lub typu MESH (siateczkowe), dlatego w każdym przypadku najlepiej zapoznać się z zasadami czyszczenia umieszczonymi w instrukcji od producenta.

W popularnych inhalatorach tłokowych po każdym użyciu trzeba umyć maskę/ustnik oraz nebulizator, czyli pojemnik na lek. Najlepiej myć elementy pod bieżącą ciepłą wodą. Można dodać detergent do tego przeznaczony (do kupienia w aptece), a jeśli go nie mamy, to dobrym rozwiązaniem będzie też niewielka ilość płynu do mycia naczyń. Następnie pozostawić akcesoria do wyschnięcia, np. na ręczniku papierowym. Dopiero, gdy są suche, można je włożyć do opakowania lub etui dołączonego do zestawu.

Nieco inaczej obchodzimy się z cienkim wężykiem powietrznym inhalatora. Jak go czyścić? Na ogół producenci zaznaczają, że nie wolno myć go pod bieżącą wodą, a jedynie przetrzeć z zewnątrz wilgotną szmatką. Gdy do rurki, która jest dość wąska, dostanie się woda, trudno będzie ją usunąć, a wilgotne środowisko stanie się dobrym miejscem dla rozwoju bakterii, wirusów i grzybów. Mokry od środka przewód zacznie się prawdopodobnie też odkształcać i przestanie spełniać swoją funkcję.

Kontaktu z wodą nie powinien mieć kompresor (sprężarka). Wystarczy przetrzeć go wilgotną szmatką, pamiętając, aby w tym czasie urządzenie było odłączone od gniazdka, a woda nie dostała się do środka.

Czyszczenie elementów używanych do nebulizacji jest raczej normą, rzadziej pamiętamy o regularnej wymianie filtrów i innych elementów inhalatora. Nieprawidłowo konserwowany sprzęt nie będzie działał prawidłowo. W rezultacie chory może dostać np. mniejszą dawkę leku niż powinien.

To, jakie części inhalatora i w jakich odstępach czasu trzeba wymieniać, znów zależy od modelu urządzenia (są różne wyposażenia i zasady działania), dlatego podstawą są informacje zawarte w instrukcji.

W typowych tłokowych inhalatorach koniecznie trzeba wymieniać filtry – nie rzadziej niż co 3 miesiące. Są to małe okrągłe filcowe elementy. Zwykle są dołączone do zestawu. Filtry i inne części powinny być oryginalne. Można je zamówić w aptece, na stronie producenta lub autoryzowanego dystrybutora. Tylko używanie oryginalnych części da nam gwarancję prawidłowego dawkowania leków zgodnie z zapewnieniem producenta. Stosowanie zamienników nie tylko może zmienić działanie leku, ale też uszkodzić urządzenie.

Maksymalnie co 3 miesiące trzeba wymieniać elementy do nebulizacji, czyli maskę, ustnik oraz pojemnik na lek (lub inny rodzaj zestawu inhalującego, w zależności od typu urządzenia). Także na oryginalne części. Jeśli te używane noszą oznaki uszkodzenia lub zużycia, trzeba je wymienić jak najszybciej na nowe.

Na koniec jeszcze kilka ważnych zasad użytkowania inhalatorów:

Każda osoba używająca inhalatora powinna posiadać swój zestaw do nebulizacji: ustnik/maseczkę oraz pojemnik na lek.

ustnik/maseczkę oraz pojemnik na lek. Do dezynfekcji inhalatora należy używać środków przeznaczonych do tego. Można je kupić w aptekach. Dawkowanie środków jest określone przez producenta.

Można je kupić w aptekach. Dawkowanie środków jest określone przez producenta. Do inhalacji można używać wyłącznie dozwolonych przez producenta leków w konkretnej postaci po konsultacji lekarskiej - np. w inhalatorach proszkowych stosuje się wyłącznie lek w proszku, który przekształcany jest w aerozol.

- np. w inhalatorach proszkowych stosuje się wyłącznie lek w proszku, który przekształcany jest w aerozol. Do inhalatora nie wolno dodawać ziół lub olejków eterycznych czy innych niezalecanych substancji. Ich wdychanie za pomocą urządzenia może prowadzić do skurczu oskrzeli i uduszenia.

czy innych niezalecanych substancji. Ich wdychanie za pomocą urządzenia może prowadzić do skurczu oskrzeli i uduszenia. W trakcie przygotowywania inhalatora do pracy należy przestrzegać zasad higieny .

. Inhalator i jego elementy powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach: z dala od wysokiej temperatury, kurzu, wysokiej wilgotności oraz – w przypadku urządzeń ultradźwiękowych – innych urządzeń, które mogą zakłócać pracę sprzętu.

Inhalator jest urządzeniem, które powinno nam służyć przez lata, dlatego warto o niego zadbać. Instrukcja wyjaśni nam, jak prawidłowo użytkować konkretny model, aby przedłużyć jego żywotność oraz zapewnić sobie i dzieciom bezpieczeństwo.

