Spis treści:

Reklama

Istnieje wiele możliwych przyczyn kaszlu, dlatego domowe mikstury nie zawsze pomogą się go pozbyć. Kaszel może wynikać z alergii (kaszel alergiczny), POChP, zapalenia płuc lub zatok, mukowiscydozy czy refluksu. Kaszel pojawia się również przy aspiracji ciała obcego do dróg oddechowych, co jest szczególnie niebezpieczne i wymaga pilnej pomocy medycznej.

W większości przypadków kaszel jest jednak objawem infekcji o podłożu wirusowym, jak przeziębienie, grypa, koronawirus, i można radzić sobie z nim za pomocą domowych środków. Poniżej znajdziesz trzy przepisy na specyfiki na kaszel, które są polecane przy łagodnej infekcji dróg oddechowych. W innych przypadkach skonsultuj się z lekarzem.

Kisiel z siemienia lnianego doskonale sprawdzi się w przypadku kaszlu, bólu gardła i chrypki. Możesz pić go w trakcie przeziębienia, grypy lub innych infekcji. Pamiętaj przy tym, żeby spożywać miksturę 1-2 godzin przed lub po przyjęciu leków, ponieważ może ona wpływać na ich wchłanianie.

Działanie

Siemię lniane stosowane na kaszel ma właściwości:

regenerujące i powlekające drogi oddechowe – nasiona te wydzielają substancje śluzowe, które pokrywają drogi oddechowe ochronną warstwą, utrzymują odpowiedni poziom nawilżenia i hamują odruch kaszlu, a także przyspieszają proces gojenia,

– nasiona te wydzielają substancje śluzowe, które pokrywają drogi oddechowe ochronną warstwą, utrzymują odpowiedni poziom nawilżenia i hamują odruch kaszlu, a także przyspieszają proces gojenia, przeciwzapalne – siemię lniane wpływa korzystnie na bakterie jelitowe, które produkują przeciwzapalne związki; poza tym zawiera przeciwutleniacze chroniące przed stresem oksydacyjnym, a tym samym stanami zapalnymi w organizmie,

– siemię lniane wpływa korzystnie na bakterie jelitowe, które produkują przeciwzapalne związki; poza tym zawiera przeciwutleniacze chroniące przed stresem oksydacyjnym, a tym samym stanami zapalnymi w organizmie, poprawiające odporność – nasiona lnu zawierają kwasy tłuszczowe omega-3, lignany, witaminy C i E, cynk i selen, a więc składniki działające korzystnie na układ odpornościowy.

Kleik z nasion lnu jest szczególnie polecany na kaszel suchy, ale sprawdzi się też na kaszel produktywny. Kleik z siemienia lnianego jest też pomocny w leczeniu kaszlu krtaniowego.

Przepis

Aby przyrządzić miksturę na kaszel z siemienia lnianego, skorzystaj z naszego przepisu:

1 łyżkę siemienia lnianego w formie całych nasion lub zmielonych wymieszaj z ciepłą wodą (ok. 150 ml). Pozostaw na 15 minut pod przykryciem. Wymieszaj powstały kleik dokładnie przed wypiciem. Jeśli jest za gęsty, dodaj trochę wody. Wypij od razu.

fot. Kleik z siemienia lnianego na kaszel / Adobe stock, deniskarpenkov

Kolejną miksturą na kaszel polecaną przez nasze babcie jest tradycyjny domowy napój na przeziębienie: mleko z miodem i masłem. Do naszej wersji dajemy czosnek, aby wzmocnić prozdrowotne działanie specyfiku.

Działanie

Składniki mikstury na bazie mleka, miodu i czosnku łagodzą kaszel, oddziałując na cały organizm i drogi oddechowe.

Mleko zawiera witaminy i składniki mineralne wspierające układ odpornościowy w walce z wirusami i bakteriami, a tłuszcz w nim zawarty poprawia wchłanianie niektórych witamin (np. witaminy D).

w walce z wirusami i bakteriami, a tłuszcz w nim zawarty poprawia wchłanianie niektórych witamin (np. witaminy D). Miód ma w składzie lizozym, inhibinę i apidycynę działające bakteriobójczo i grzybobójczo. Ogranicza też stany zapalne . Nie wolno podawać miodu dzieciom przed ukończeniem 1. roku życia.

. Nie wolno podawać miodu dzieciom przed ukończeniem 1. roku życia. Czosnek to naturalny antybiotyk. Badania dowiodły, że zabija niektóre bakterie, grzyby, a także wirusy powodujące przeziębienie, grypę i rotawirusy. Jest to zasługą przede wszystkim allicyny, czyli związku siarkowego obecnego w czosnku.

powodujące przeziębienie, grypę i rotawirusy. Jest to zasługą przede wszystkim allicyny, czyli związku siarkowego obecnego w czosnku. Mikstura z mleka i miodu rozrzedza zalegającą wydzielinę i ułatwia odkrztuszanie.

Przepis

Przygotowanie mikstury na kaszel jest banalnie proste. Potrzebne składniki to: szklanka mleka, ząbek czosnku, łyżeczka masła i łyżeczka miodu.

Podgrzej mleko, ale go nie gotuj. Dodaj miód, masło i przeciśnięty przez praskę czosnek. Wymieszaj dokładnie, aż miód i masło się rozpuszczą. Pij ciepły napój 1-2 razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem.

fot. Mleko z masłem i miodem na kaszel / Adobe Stock, sonyakamoz

Gdy dokucza ci kaszel, koniecznie wypróbuj syrop z cebuli. Ten naturalny lek mogą pić wszyscy, w tym dzieci i kobiety w ciąży. Jest polecany nawet przez lekarzy.

Działanie

Każdy składnik tego tradycyjnego domowego środka na kaszel posiada właściwości, które pomagają zwalczyć objawy infekcji. Mikstura działa przeciwkaszlowo. Rozrzedza zalegającą wydzielinę i ułatwia odkrztuszanie.

Cebula zawiera związki śluzowe, saponiny, pektyny oraz witaminy E, B, C i K. Obecna w niej kwercetyna wyróżnia się pod kątem działania przeciwzapalnego. Warzywo to zwalcza niektóre drobnoustroje powodujące choroby.

przeciwzapalnego. Warzywo to zwalcza niektóre drobnoustroje powodujące choroby. Imbir działa przeciwzapalnie i rozgrzewająco, wspiera odporność.

Miód ma właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze, a także przeciwzapalne. Powleka drogi oddechowe. Udowodniono, że skutecznie łagodzi napady kaszlu. Pamiętaj, by nie podawać miodu dzieciom przed ukończeniem 1. roku życia.

Przepis

Przygotuj potrzebne składniki: 2 średnie cebule, 2 łyżki startego kłącza imbiru i około 4 łyżki miodu.

Cebulę obierz ze skórki, umyj i pokrój w cienkie plasterki. Imbir umyj i zetrzyj na tarce. Układaj w średnim słoiku na zmianę plastry cebuli, imbir i miód. Odstaw całość w ciepłe miejsce na noc. Powstały syrop z cebuli przecedź do drugiego wyparzonego słoika. Przechowuj w lodówce do 1-2 tygodni.

Spożywaj 1-2 łyżeczki syropu na dzień.

fot. Syrop z cebuli na kaszel / Adobe Stock, shustrilka

Skorzystaj również z naszego przepisu na syrop z cebuli i czosnku, który ma jeszcze silniejsze działanie przeciwdrobnoustrojowe.

Oczywiście stosowanie tych domowych mikstur na kaszel przy infekcji to tylko część leczenia. Zalecane są też inhalacje, płukanie gardła, picie dużej ilości płynów oraz odpoczynek do czasu poprawy stanu zdrowia. Pomocne są również napary ziołowe z takich roślin jak podbiał, prawoślaz, rumianek, szałwia.

Reklama

Czytaj także:

Majeranek na kaszel i katar – jak działa i jak go stosować?

Dokucza ci ból głowy przy kaszlu? Sprawdź, co może oznaczać

O czym świadczy przewlekły mokry kaszel? Rozpoznanie i leczenie

Czy można z kaszlem wychodzić na dwór?

Miód to tani, skuteczny i bezpieczny środek na kaszel suchy i mokry. Jak go stosować na kaszel i ból gardła?