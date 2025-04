Gdy jesteśmy przeziębieni, pierwsze kroki kierujemy często do apteki, gdzie za radą doświadczonej farmaceutki kupujemy leki na kaszel, katar czy ból zatok. Przy pierwszych objawach choroby to często wystarcza, aby za kilka dni znów poczuć się dobrze. Może się jednak okazać, że już za miesiąc nie będzie to możliwe, a leki tego typu dostaniemy tylko za okazaniem recepty.

Leki na katar na receptę



Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii od 1 stycznia 2017 r. wszelkie tabletki i syropy na katar, kaszel i bóle zatok, które zawierają więcej niż 720 mg pseudoefedryny, 150 mg kodeiny i 360 mg dekstrometorfanu , będą dostępne wyłącznie na receptę. Zakłada ona także, że bez recepty nie będziemy mogli kupować bardzo dużych opakowań leków. Dlaczego?

Powód jest prosty: są one często wykorzystywane do odurzania się (w połączeniu z alkoholem). Opakowania takich leków ponadto wykorzystują też przemytnicy i wytwórcy narkotyków.

Poza mniejszym dostępem do leków na katar problemem dla przeciętnego chorego mogą być przez to wydłużone kolejki do lekarzy – szczególnie w okresie wzmożonych zachorowań. Jak oceniają eksperci pacjenci będą bowiem woleli iść do lekarza po receptę na środek zawierający większą ilość pseudoefedryny niż wielokrotnie wracać po mniejsze opakowania do apteki.

