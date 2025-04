Czujesz, że zaczyna łapać cię przeziębienie? Nie czekaj i sięgnij po... przyprawy! Poznaj 5 przyprawowych sojuszników, których zdrowotne właściwości pomogą ci pokonać nieprzyjemne objawy przeziębienia.

Lecznicze właściwości imbiru znajdują szerokie zastosowanie w tradycyjnej medycynie azjatyckiej. Imbir wspomaga pracę układu trawiennego i układu krążenia, a także, dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym i rozgrzewającym, pomaga zwalczyć objawy przeziębienia. Świeżo skrojone plastry imbiru warto dodawać do gorącej herbaty i soku z malin.

Imbir to źródło witamin A, C, E, K oraz tych z grupy B. Przyprawa to także bogactwo wapnia, żelaza, magnezu, fosforu, potasu, sodu i cynku.

Dzięki kapsaicynie zawartej w owocach papryczek, papryka chili rozgrzewa błony śluzowe i powoduje rozszerzenie się niewielkich naczyń krwionośnych. Dzięki temu pomaga oczyszczać drogi oddechowe ze śluzu, np. przy katarze czy mokrym kaszlu. Papryczkę śmiało możesz dodać do potraw mięsnych, warzywnych czy gorącej czekolady.

W papryczce chili znajdziemy witaminy: A, B6, C oraz składniki mineralne: potas, mangan, magnez i żelazo.

Cynamon działa antyseptycznie i grzybobójczo. Ma też korzystny wpływ na proces trawienia oraz ułatwia oddychanie. Zwalcza męczący katar. Przyprawę możesz dodać do kawy, czekolady czy porannego musli.

Cynamon zawiera: witaminę A, C, E, K oraz wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód i cynk.

Kurkuma, dzięki swoim silnym właściwościom przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym i przeciwgrzybiczym, skuteczne wspiera zwalczanie jesienno-zimowych infekcji. Przyspiesza też gojenie się ran i wspiera pracę żołądka.

Kurkuma zawiera bogactwo witaminy C, tiaminy, ryboflawiny, niacyny, witaminy B6, kwasu foliowego, witaminy E oraz witaminy K. To także źródło wapnia, żelaza, magnezu, fosforu, potasu, sodu i cynku.

Goździki używane są w tradycyjnej medycynie indyjskiej i chińskiej. Mają silne właściwości rozgrzewające i przeciwbólowe, dzięki czemu pomagają pokonać ogólne osłabienie towarzyszące przeziębieniu. Goździki pasują do kawy, herbaty, gorącej czekolady, a także do kompotów i konfitur.

Jakie wartości odżywcze skrywają goździki? Zawierają witaminę A, C, E, K, tiaminę, ryboflawinę, niacynę, witaminę B6 oraz kwas foliowy.

