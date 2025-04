Pastylki na ból gardła nie zawsze są smaczne – niektóre mogą wręcz potęgować uczucie podrażnienia. W dodatku trzeba iść po nie do apteki i nieraz niemało wydać. Dla wszystkich wymagających mamy więc prosty przepis na lizaki, które pomagają zwalczyć ból gardła. Będą smakować dorosłym i dzieciom!

Które zioła łagodzą ból gardła?

Lizaki na ból gardła – przepis



Domowe inhalacje na zatoki, babcine syropy na kaszel – sposobów walki z objawami przeziębienia jest wiele, ale mało mówi się o tym, jak prostymi metodami załagodzić ból gardła w czasie choroby. Okazuje się, że w takiej sytuacji idealnie sprawdzają się przygotowane we własnej kuchni lizaki.

Cały szkopuł polega na tym, by do ich stworzenia użyć składników dobrze wpływających na nasze zdrowie. W lizaku nie może więc zabraknąć cynamonu, który nie dość, że jest pyszny, słynie także z właściwości antybakteryjnych, a także miodu, który działa łagodząco, bakteriobójczo, przeciwzapalnie i nie na darmo nazywa się go domowym antybiotykiem.

Do przygotowania lizaków przydadzą się nam:

1 łyżeczka cynamonu,

¾ szklanki miodu,

1 szklanka cukru,

¼ szklanki wody,

(opcjonalnie) kilka łyżek soku z pomarańczy lub cytryny.

Najpierw należy zagotować wodę z cukrem i cynamonem w rondelku aż się rozpuszczą i uformują gęstą masę. Wylewamy ją następnie na blachę wyłożoną papierem do pieczenia w odstępach (najlepiej, by karmel przybrał kształt placków). Do każdej porcji dokładamy patyczek. Miód podgrzewamy do maksymalnie 45 stopni Celsjusza (przy wyższej straci swoje właściwości).

Gdy lizaki zastygną, zanurzamy je w ciepłym miodzie i odstawiamy do ponownego zastygnięcia. Po tym czasie można je już jeść, ale oczywiście nie za często, bo zawierają sporo cukru. W czasie choroby (czyli od czasu do czasu) warto jednak po nie sięgać.

Smacznego!

