Każda operacja wymaga przygotowania. Jednym z elementów jest unikanie kontaktu z osobami chorymi, aby nie dopuścić do rozwoju infekcji. Obecność objawów choroby może skłonić lekarza do podjęcia decyzji o przełożeniu terminu zabiegu do czasu jej wyleczenia. Ma to związek z bezpieczeństwem pacjenta.

Reklama

Od stanu zdrowia zależy bowiem w dużym stopniu powodzenie zabiegu. Dlatego możesz zastanawiać się, czy łagodne objawy przeziębienia, które mogą przytrafić się każdemu w najmniej oczekiwanym momencie, są powodem dyskwalifikacji z operacji w ustalonym terminie. Poniżej znajdziesz odpowiedź.

Spis treści:

Gdy mówimy o lekkim przeziębieniu, najczęściej mamy na myśli łagodną infekcję bez gorączki, która objawia się niewielkim katarem, kaszlem czy bólem gardła. Lekkie przeziębienie może być przeciwwskazaniem do operacji, ale decyzja o ewentualnym przeprowadzeniu zabiegu lub przełożeniu jego terminu należy do lekarza i zależy od różnych czynników. Pod uwagę są brane takie kwestie jak:

nasilenie objawów,

rodzaj operacji,

ogólny stan zdrowia,

a także to, czy istnieje możliwość odroczenia operacji (może to być operacja pilna albo ratująca życie). Zmiana terminu może być niekiedy większym zagrożeniem dla zdrowia pacjenta niż zabieg pomimo lekkiego przeziębienia.

Mówiąc inaczej, operacja bywa możliwa nawet wtedy, gdy występują symptomy infekcji.

Przed operacją chirurg i anestezjolog mają za zadanie ocenić, czy pacjent może być poddany operacji. Należy uczciwie odpowiedzieć na pytania lekarzy, a także podpisać świadomie zgodę na operację i potwierdzić, że zostaliśmy poinformowani o możliwych powikłaniach i przeciwwskazaniach. Pojawia się też pytanie o objawy przeziębienia.

Chociaż obecność łagodnych objawów przeziębienia nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do operacji, to jednak może spowodować odroczenie jej terminu. Istnieje ryzyko, że przeziębienie będzie wpływać na kilka kwestii związanych z zabiegiem.

Może zaburzać dostarczanie tlenu do organizmu, zmieniać działanie leków stosowanych w trakcie operacji (w tym znieczulenia) oraz zwiększać ryzyko powikłań, występujących zarówno w trakcie zabiegu, jak i po nim.

Gorączka często stanowi przeciwwskazanie do operacji. Jeżeli wzrost temperatury ciała pojawi się przed zabiegiem, należy jak najszybciej poinformować lekarza o stanie zdrowia. Silne objawy przeziębienia czy innych infekcji dróg oddechowych (intensywny kaszel, katar, ból i zaczerwienienie gardła, zapchane zatoki) powinny być zgłoszone lekarzowi jak najszybciej. Gorączka może niekorzystnie wpływać na przebieg operacji oraz proces zdrowienia po niej.

Warto nadmienić, że istnieje zjawisko nazywane gorączką psychogenną przedoperacyjną. Jest to wzrost temperatury ciała wywołany stresem związanym ze zbliżającym się zabiegiem. Gorączka może być bardzo wysoka i nie towarzyszą jej objawy typowe dla infekcji. Nietrudno się jednak domyślić, że rozpoznanie przyczyny wzrostu temperatury w tym przypadku nie jest łatwym zadaniem dla lekarzy.

Lekarze mogą zalecić, aby przed operacją odczekać przynajmniej 2-4 tygodni od czasu ustąpienia objawów przeziębienia. Jest to ogólna zasada, a każdy przypadek wymaga i tak indywidualnej oceny. Zwykle też konieczne jest odczekanie około miesiąca, gdy wystąpiły takie infekcje jak zapalenie ucha, zapalenie dróg moczowych, jelitówka.

Jeśli zbliża się termin twojej operacji, a odczuwasz objawy przeziębienia, to warto zastosować sposoby, które wspierają organizm w walce z infekcją. W tym celu, pamiętaj o tych zasadach:

pozostań w domu przez kilka dni, aby organizm mógł odpocząć i nabrać sił do walki z rozwijającą się infekcją,

przez kilka dni, aby organizm mógł odpocząć i nabrać sił do walki z rozwijającą się infekcją, pij 2-3 l płynów w ciągu dnia, by zapobiegać odwodnieniu,

w ciągu dnia, by zapobiegać odwodnieniu, sięgnij po domowe środki wzmacniające odporność takie jak: cynk, witamina C, kiszonki, witamina D , preparaty z jeżówką, czosnkiem, sok malinowy i imbir,

, preparaty z jeżówką, czosnkiem, sok malinowy i imbir, ogranicz spożycie alkoholu i palenie papierosów , ponieważ utrudniają pokonanie przeziębienia,

, ponieważ utrudniają pokonanie przeziębienia, unikaj stresu i wysypiaj się,

i wysypiaj się, unikaj kontaktu z osobami chorymi, aby nie złapać dodatkowej infekcji.

Jeżeli chcesz w krótkim czasie doładować swój układ odpornościowy, skorzystaj z naszych wskazówek: Jak podnieść odporność w 24 godziny?

Źródła:

Koren SF, Engel LE, Møller MP. Preoperative psychogenic fever: to operate or not to operate. J Surg Case Rep. 2021 Mar 29;2021(3):rjab114. doi: 10.1093/jscr/rjab114. PMID: 33815760; PMCID: PMC8007217.

Reklama

Czytaj także:

Jak szybko wyleczyć przeziębienie? Co zrobić, żeby skrócić czas trwania infekcji

Domowe mikstury na przeziębienie. Lecznicze napoje na katar, kaszel, gorączkę i ból gardła

Co na przeziębienie? Skuteczne leki i domowe sposoby

Domowe sposoby na gorączkę. Jak zbić wysoką temperaturę?

Czy z gorączką można wyjść na dwór? Stosuj tę zasadę